La factura covid

L’impacte econòmic de la pandèmia a Balears s’estima en 514,2 milions d’euros. El gruix de la despesa sobrevinguda s’ha concentrat en actuacions sanitàries (151,6 milions), sectors socials i econòmics més afectats (96,9), i 30,2 milions que corresponen especialment a l’àmbit educatiu. A tot açò, s’hi ha d’afegir la disminució d’ingressos tributaris, pèrdua que s’estima en 235,4 milions. Gela l’ànima.

Aquí, la més comentada és l’hotel covid de l’Arenal d’en Castell, 50.000 euros mensuals i l’ocupació no ha arribat al 10 per cent. Ara sembla que no feia falta, però en aquell moment no sabíem fins on arribarien els contagis.

L’altre dia vaig participar en una reunió virtual amb representants del tercer sector nacional. Està dolgut, tocat i quasi enfonsat per la crisi sanitària. El darrer any han atès persones majors, amb discapacitat, o sense llar amb total precarietat, i cap de les entitats ha baixat la persiana. Són i fan un servei públic.

A la meva intervenció, vaig coincidir que el coronavirus ens ha dut un retrocés de drets i que ha dinamitat una part important de tot allò que havíem assolit: millorar la igualtat, l’autonomia de les persones amb diversitat funcional, cohesió, etc. Ara bé, en la meva comunitat, a Balears, no ens ha faltat res. L’administració s’ha bolcat en l’àmbit social, i si les decisions d’aquest any marquen el futur, al sector més vulnerable li anirà bé.

Les despeses, cal omplir-les de valors. Per açò, gràcies.