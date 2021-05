Coses úniques

L’altre dia vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar Quim Vila, una de les persones que més sap vendre vi al nostre país i que té una de les empreses de distribució més reconegudes a nivell nacional i internacional. Quan li vaig preguntar sobre els vins de les illes, em va dir que tenien un problema perquè no sabien viatjar bé i ho deia en referència al fet que quan surten del territori (també es referiria als vins de les Canàries) tenen una mala posició de preu respecte als vins que es comercialitzen al món. Em deia que la seva recomanació per tal que un vi fet aquí pugui transcendir fora del seu mercat natural és que estigui fet a partir d’una varietat local o històrica perquè llavors es converteix en un producte únic, que ja no competeix sinó que destaca per ell mateix.

També feia la mateixa reflexió, però traslladat a la cuina, el cuiner Oriol Rovira, propietari del restaurant Els Casals que va participar en les jornades gastronòmiques organitzades a Sant Joan de Binissaida. Rovira deia que la proximitat és vital per posar en valor el fet diferencial i que qui viatja fins a un lloc com Menorca, espera tastar les coses que es fan aquí, no ho hem d’oblidar. En aquest sentit també va dir que calia ser íntegre i no integrista amb el fet local i que calia adaptar-se al productor, no al producte perquè amb els tomàtics no podies parlar, però amb el pagès que s’encarrega de cultivar-los, sí. Tomàtics tot l’any no, els mesos que toca i si no, conserves.

L’any vinent serem Regió Gastronòmica Europea i hem d’aprofitar per explicar el nostre relat únic a tothom que vingui a visitar-nos i segui a taula per gaudir dels sabors de l’Illa.