21 del XXI

¡Situémonos! Año 21 del siglo XXI. Menorca, Baleares, España, Europa… no vayamos más allá. Aunque podamos estar, gracias a la tecnología, conectados hasta el último rincón del planeta. Hablando de planetas, Avi Loeb, astrónomo de Harvard, afirma en la prensa: «Nuestra civilización no irá más allá de unos pocos siglos». Este es el titular que te hace seguir leyendo, alarmado. Los científicos se entretienen pensando en el fin de la Humanidad.

A la prensa hay que leerla con cautela. «Aunque la Tierra nos sirve como un hogar cómodo en este momento – escribe el astrónomo –, en última instancia nos veremos obligados a reubicarnos porque el Sol evaporará toda el agua líquida de la superficie de nuestro planeta dentro de mil millones de años».

Habla de mil millones de años y yo pensando que era un problema inminente. Tanta previsión me deja asombrado. El gobierno de Pedro el Vanidoso presenta un plan para 2050. En términos galácticos, está a la vuelta de la esquina. El asesor de Sánchez, Iván Redondo, sabe cómo forjar pactos Frankenstein, pero no cómo gobernar. Eso es más complicado. «Roma no paga traidores» pero España los mantiene con un sueldazo a cambio de los votos que son como tornillos de la poltrona. Somos expertos mundiales en lanzamiento de piedra sobre nuestro propio tejado.

Hagamos propaganda sobre horizontes lejanos, piensan, por si la cosa cuela, la gente pica, nos eternizamos en el poder y adivinamos algo.