Varios temazos

El contador de la Historia sigue corriendo y pasamos de un año, década o siglo a otro sin tiempo de estudiar lo ocurrido mientras nosotros, pobres soldaditos en el campo de batalla, vamos cayendo abatidos por el camino. Hemos pasado del siglo de las Luces al siglo del Apagón, de la fe en la razón a la fe en la televisión, de la democracia a la votocracia (no es lo mismo), de los intelectuales a los influencers. De la aldea global a la aldea virtual. Perdidos en Internet, encontramos todas las respuestas sin saber cuál es nuestra pregunta.

Si un gobierno populista sube el déficit público al 10,97% del PIB y realiza un incremento del 11,9% anual en cargos de confianza, calcule la velocidad de la subida de la luz al cuadrado. Carmen Calvo demuestra que no hay ningún tipo de discriminación a la hora de ser vicepresidenta del Gobierno y nos dice: «El temazo no es a qué hora se plancha, sino quién pone la lavadora y plancha». Y no sé si saben este otro: - El 80%, que han aprobado matemáticas, pueden salir al patio. - Y el 40% restante, ¿qué hacemos?

Imagino que Google sacará un corrector político que vaya marcando todo aquello que conviene censurar para no ofender a ningún colectivo. Un consorcio internacional secuencia por primera vez el genoma completo del ser humano. El libro de instrucciones de una persona, con 3.055 millones de letras. Con lo que cuesta montar un mueble de Ikea… y lo fácil que es equivocarse.