Cap a una dictadura sanitària?

Fa un mes, s’IB-Salut va obrir un expedient disciplinari a sa doctora d’Urgències des Mateu Orfila, Nadiya Popel, i la va suspendre sis mesos de feina deixant-la amb es sou base per considerar com una «falta molt greu» ses seues declaracions en «Es Diari», partidària d’aturar sa inoculació de sa vacuna AstraZeneca a sa població: «No pretendo crear polémica, ni criticar, ni enfrentarme a nadie, pero creo que es necesario dar información a la gente para que reflexione y decida».

Sa doctora, que du 16 anys fent feina a s’hospital, va afirmar que volia compartir sa seua dolorosa experiència en què ella i es seus companys van haver d’atendre a 19 persones (docents) que havien patit efectes secundaris per mor de sa primera dosi, des quals dos van haver de menester ingressar, una d’elles va ser enviada a Son Espases per sospites de meningoencefalitis i una altra era a planta amb mal de cap i dolor a ses cames, pendent d’estudi neurològic. La setmana passada, Nadiya Popel va dirigir un escrit a sa junta de personal de s’Hospital Mateu Orfila denunciant que a s’Àrea de Salut s’estan cometent greus irregularitats com és s’ocultació a sa població dets efectes secundaris de ses vacunes contra sa covid-19. Sa doctora va tornar a demanar sa suspensió de s’administració de sa vacuna, així com sa seua restitució a s’hospital per poder formar part d’un comité científic d’investigació i seguiment de ses persones afectades per ses vacunes, un comité que ella considera que s’hauria d’haver creat a s’hospital menorquí de manera urgent, ja que no s’està fent cap seguiment an es pacients que han tingut efectes secundaris greus.

Des de s’IB-Salut justifiquen ses mesures disciplinàries contra sa doctora Popel per sa «extraordinària gravetat de sa suposada conducta de sa professional en contra de sa pandèmia ocasionada per sa covid-19 i sa vacunació de sa mateixa». Afirmen que a part de ses declaracions as Diari, sa sanció li arriba per altres suposades faltes greus com penjar un cartell contrari a sa vacunació en ets anuncis de s’hospital, penjar un vídeo a internet, per sa queixa d’una pacient que va afirmar que sa doctora la va renyar per haver-se vacunat i que li va donar un mitin polític, i finalment, perquè no duia mascareta a una de ses fotos que li van fer defora s’hospital. Aquesta darrera, tal vegada sa més ridícula de ses suposades faltes greus de ses que acusen a Popel.

Conec a diverses persones que han patit efectes secundaris molt greus per mor de sa vacuna. Però també he de reconèixer que no me convencen massa ets arguments catastrofistes o conspiranoics que difonen ets antivacunes. Abans de res, som un ciutadà que creu amb sa democràcia i amb sa llibertat d’opinió de ses persones, especialment sa des professionals sanitaris davant una pandèmia.

2 Sa doctora Popel pot tenir raó o no tenir-ne, però té dret a expressar lliurement sa seua opinió en una democràcia. S’IB-Salut hauria de contestar a sa doctora Popel amb arguments, no amb càstigs i sancions més pròpies d’una dictadura sanitària que d’una democràcia on se respecta sa llibertat d’expressió. ¿Què hi ha de dolent en que hi hagi sanitaris amb diferents opinions? ¿Per què no podem fer un debat sa, intel·lectual i científic sobre sa pandèmia i sa vacunació?

Fa mesos, molts de periodistes acusaven en Trump de conspirador per senyalar es laboratori de Wuhan com s’origen de sa covid-19. Ara que ho diu es president Joe Biden, molts aplaudeixen amb ses orelles. En democràcia, tots tenim dret a expressar sa nostra opinió. Després, cada u que resi an es sant que més li agradi.