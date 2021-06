Com serà la festa de Sant Joan de 2022?

La gent de Ciutadella és passional, viu les tradicions amb un gran sentiment de poble, però tampoc no se sol posar massa pedres al fetge i quan les coses venen tortes, saben esperar temps millors. Avui, que seria Diumenge des Be, molts tindran un sentiment de tristor i a les 9 del matí miraran el rellotge i obriran les orelles per escoltar algun toc de tambor i fabiol llunyà. Una pena aquesta festa confinada per segon any.

És un bon símptoma que l’endemà de santjoanet, dia 26, ja no serà necessari dur mascareta a l’aire lliure. La sortida de la crisi té tendència a recuperar la forma de viure d’abans de la pandèmia. Però, hi ha qui pensa que les coses no podran ser totalment com abans. I què passarà amb la festa de Sant Joan de 2022, podrà ser com la de 2019?

La massificació que ha viscut Sant Joan és l’expressió del seu èxit i també el principal perill de perdre la seva autenticitat. Es podran concentrar tants milers de persones al caragol des Born, o als carrers del centre històric, tirant avellanes o als jocs des Pla? L’esforç que han fet els voluntaris de Sant Joan i l’Ajuntament per reduir el risc d’accident as Pla ha estat efectiu, però només s’ha actuat sobre aquest moment de la festa. Però hi ha altres actes en què la massificació també es pot continuar considerant un factor de risc, tot i les vacunes i la reducció, en aquests moments, dels contagis.

L’Ajuntament pot considerar que no toca encara cercar resposta a la pregunta de com serà el Sant Joan de 2022. Però si es considera que la massificació ja era un problema sense el virus i ho serà més amb la presència de la covid, tal vegada seria convenient pensar en algunes iniciatives que ajudin a millorar la situació.

Una idea -ja sé que molt complicada per moltes raons- podria ser limitar el nombre de vols i de trajectes marítims durant els dies previs a la festa. Si Sant Joan en lloc de ser una festa a un espai urbà fos una barca, quanta gent hi cabria i a partir de quin nombre de persones s’enfonsaria?