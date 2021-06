Per què no feim Sant Joan?

Dissabte passat, antany sa Vetla des Be, sa Plaça Nova de Ciutadella mos va deixar ses primeres imatges de lo que tristament mos espera per Sant Joan d’enguany: alcohol i aglomeracions a punta pala. Ni mascaretes, ni distància ni un cap de llamp. «Es Diari» no diu en cap moment que sa Policia hagués fet acte de presència —quan saben i de més que a sa Plaça Espanya és cada any on hi ha més aglomeracions—, ni que hagués intentat dispersar sa multitud concentrada. En canvi, es Diumenge des Be sí que hi havia tot un dispositiu de sa Policia vigilant ses entrades as Carrer Major des Born vigilant que no hi hagués cap primer toc espontani, com si es ciutadellencs santjoaners fóssim molt més perillosos per sa salut pública que tots es qui venen de fora. I esperau dia 23 a les 14:00h, veureu quin dispositiu policial hi haurà perquè es malcriats i insensats ciutadellencs no tornem a atemptar contra sa salut pública com l’any passat!

N’hi ha qui diuen que aquestes concentracions de joves es deuen a s’obertura des bars de copes fins les 2 de sa matinada, a sa bona situació sanitària de Menorca, an es final de curs escolar o a s’anunci des Govern central de que prest se llevaran ses mascaretes a exteriors. Però tots sabem que sa vertadera raó d’aquestes concentracions, i de ses que hi haurà es dies 23 i 24 a Ciutadella serà sa ruixada de joves procedents de Mallorca i de Catalunya que estan arribant aquests dies a ponent.

Es director del MENORCA «Es Diari», Josep Bagur, apuntava es Diumenge des Be sa següent reflexió sobre sa massificació que any rere any pateix sa nostra festa: «Una idea -ja sé que molt complicada per moltes raons- podria ser limitar el nombre de vols i de trajectes marítims durant els dies previs a la festa. Si Sant Joan en lloc de ser una festa a un espai urbà fos una barca, quanta gent hi cabria i a partir de quin nombre de persones s’enfonsaria?». Sense dubte, si Sant Joan fos una barca, faria dècades que s’hauria enfonsat i cosa més. Sa realitat és que a nivell sentimental i cultural, Sant Joan fa anys que fa aigües, ja que cada vegada s’estan implantant més mesures de seguretat amb s’objectiu d’adaptar sa festa a sa massificació, quan hauria de ser al revés: és sa massificació sa qui s’ha d’adaptar a sa festa. I açò no fa més que desvirtuar Sant Joan i enterrar sa seua essència.

Però sa gota que acaramulla es got han estat ses declaracions de sa directora de s’Estat a Menorca, Isabel López Manchón, avisant es ciutadellencs: «Hay que evitar las imágenes que vimos el año pasado y que dieron la vuelta al mundo. Además, sería tremendo que el Reino Unido, que decide a finales de mes sobre la situación turística de las Baleares, viera los vídeos del Sant Joan de 2020». Lo que és «tremendo», sra. López Manchón, és sa poca vergonya que té vostè. ¿Com pot tenir sa barra sa directora insular de s’Estat de renyar as ciutadellencs quan duim dos anys renunciant a Sant Joan mentres Ciutadella s’ompl d’aglomeracions de joves forasters?

Vistes ses imatges de ses concentracions de gent de fora as Pla i a sa Plaça Nova, trob que som uns quants qui mos demanam lo mateix. I per què no feim Sant Joan? Retreure a sa gent de Ciutadella ses imatges des primer toc espontani de l’any passat quan a Menorca no hi havia ni un cas de covid-19 —i per tant, ningú se va poder contagiar— és patètic i mesquí. Però fer-ho quan se mos ha prohibit celebrar Sant Joan i mentrestant veim com a Ciutadella arriben milers de joves i protagonitzen macrobotellons a sa nostra cara ja frega sa humiliació i sa provocació. Açò sí, es cavalls i es caixers que no surtin, per l’amor de Déu, que mos contagiaran!