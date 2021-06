Desequilibri

Aquests dies he vist notícies provinents de Catalunya on alguns testimonis acusaven Menorca de ser «illa covid», per la incidència generada arran de viatges d’estudis i botellón sorgits durant el dies de Sant Joan. Sembla mentida que mitjans de comunicació de qualsevol indret donin cobertura a difondre missatges enverinats com aquests, principalment quan aquesta illa ha estat exemplar en el control de la pandèmia i en la incidència acumulada. Potser des de ca nostra podem pensar que qui ha originat els contagis ha vingut de fora...

Veritablement hi ha culpables en tot això? Qui és el responsable? La caiguda de l’estat d’alarma i el lliure trànsit de persones dins el territori estatal (com contempla la constitució)? La recuperació de les llibertats individuals? La manca de legislació que impedeix regular l’entrada extra de vols i vaixells en dies determinats? El fet que els joves hagin decidit venir tots a Menorca perquè era un territori segur? Els pares que han autoritzat aquests joves a venir a Menorca, malgrat la manca d’autocontrol previsible d’aquest col·lectiu? L’absència de responsabilitat individual i col·lectiva d’aquests joves, propis i foranis, a l’hora de no respectar cap distància i no tenir cap precaució? El retard en la vacunació de tota la població? Les farmacèutiques que han incomplert reiteradament els enviaments de dosis acordades? Els 20 policies que no van entrar en batalla campal amb els 7.000 joves a Es Pla? Els polítics locals que no tenen legislació ni efectius de seguretat per fer front a aquesta casuística? Els empresaris turístics i tota l’economia circumdant que han remat perquè hi hagi una recuperació ràpida del turisme i no perdre una altra temporada?

De ver ens hem de posar a cercar «culpables»? No valdria més invertir esforços en trobar solucions equilibrades?