Mantendremos las cervezas en frío

Hola Mari, ¿cómo estás?... Si hija, aguantando el tirón, que más que un tirón es ya un esguince de nivel tres donde todos los ligamentos estén hechos papilla, que cansancio nena... Claro, tienes toda la razón Mari, estamos todas deseando que acabe de una puñetera vez esta maldita pesadilla, pero no hay manera cariño. Ya ves, hasta hace cuatro días Menorca era el sitio más seguro de Europa, y en cero coma el bicho se ha descontrolado más que un rey en un burdel con barra libre, y ahora estamos como el culo... No Mari, no tengo ni idea de lo que pasará el resto del verano... Sí, ya sé que te quedan tres semanas para venir, pero... No mujer, dile al Luis que se tranquilice con un par de birras, que lo que tenga que ser será, por más que se mire las noticias no va a cambiar nada, y sólo le servirá para agravar la úlcera. Oye chica, si están viniendo miles de franceses a reconquistar la isla a golpe de talonario, por qué no vais a poder venir vosotras... Eso es, estamos todas vacunadas, así que en casa tendremos más cobertura que en el mismito centro de Silicon Valley.

¿Cómo?... El Pepe está bien, enfrascado en sus mierdas filosóficas, dice que así se ahorra el psicólogo y los ansiolíticos, mira chica, si a él le sirve bienvenidos sean a casa los Sócrates, Kant o Wittgenstein, pero si no vienen con Hiparquía o Simon de Beauvoir les he dicho que no entran. Ya sabes que él es muy fiel a sus movidas, no cambia de mecánico, ni de dentista, porque no le gustan que ande todo el mundo tocando sus bujías o sus molares... Sí, claro que está deseando veros, pero como ya sabes que se mueve con ese pesimismo realista que agota a la más folclórica, dice que prefiere no pensar demasiado en el tema y que mantendrá en frío las cervezas el tiempo que haga falta hasta que lleguéis.

Mari, cuando vengas, después de un buen bañito tempranero, antes de que la horda de cayetanos nos tape el horizonte poniendo en fila sus yates, iremos a Terra, en la explanada de Maó, si chica la tienda de ropa de Richard, menudo crack, la tiene muy guapa... Sí Mari, ya he reservado también en la Mola para hacer el escape «La caída de Troya»... Sí, el que ha montado el Marc, ese chaval es increíble, tiene un coco que flipas... Sí, el mismo que montó el que hicimos el año pasado, el escape room de «La entrevista»... Por supuesto, están en Instagram, búscalos ahí, y de paso mírate la cuenta de Oscar, un viñetista increíble que diseña unas camisetas guapísimas... Espera que lo busco... Apunta, trankilament_tshirts... eso es. (Publicidad pagada con amistad, por eso es sincera).

Sí Mari, la isla está petada, las playas del sur de Ciutadella están colapsadas desde primerísima hora de la mañana, pero ya encontraremos nuestro hueco... Sí, tienes razón, llevan años y años hablando de diversificar al económica y bla, bla, bla, pero a la hora de la verdad siguen jugándoselo todo a una sola carta... Cierto, no somos tan ingenuas, tampoco esperábamos otra cosa, la candidez se nos fue en el paso del ecuador de la universidad... No te rías Mari, sé que ha sonado súper boomer, pero es lo que somos y con orgullo, porque la biología es una cosa y nuestro espíritu es otra... ahora te puedes reír, que falta nos hace...

Bueno Mari, tengo que colgar... Sí, me sigo leyendo los artículos del tipo que pone «queridos lectores», se repite más que el ajo, pero me mola que acabe siempre deseando un feliz jueves, se agradecen los deseos bonitos en unos tiempos llenos de haters. Nos vemos muy prontito Mari... Ya lo hago, me duelen los dedos de cruzarlos tan fuerte...

