El passat diumenge la premsa es feia ressò del primer vol a l’espai del multimilionari britànic Branson (a qui li segueixen altres de la mateixa «calaña»). Segons la notícia, la fita es important perquè obre una porta a un futur turístic que ara no existeix i que serà revolucionari… Un futur turístic per a aquells que s’ho puguin permetre, clar. Només el fet que el seu germà complís el caprici de ser en aquell vol va costar 28 milions de dòlars! I encara resulta que a aquests multimilionaris que no saben què fer amb els seus doblers i juguen a fer carrera espacial els atorguen la distinció d’«astronautes». De ver?!

El més trist és que la premsa i els poders fàctics, que controlen ells mateixos, per descomptat, blanquejaran i cantaran les excel·lències d’aquestes indecents «inversions» i els pobrets que ho veiem tot des de la misèria de la nostra condició terràquia sentirem que els hem d’agrair als «galàctics» que es gastin tota aquesta pasta, en lloc d’emprar aquest sobrant de doblers per lluitar contra tot el que passa al nostre planeta…

Mentre, les polítiques neoliberals (amb l’exempció d’impostos als més rics) engreixen les fortunes de l’1 % de galàctics i augmenten la pobresa del 99 % de terraquis.

Però no passa res, perquè en uns anys «podrem» anar de vacances a l’espai per unes hores i sentirem que noltros també som un poc «galàctics». Opi per al poble!