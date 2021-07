Tot i que no sóc de mirar molt d’esport a la tele i, per tant, m’assabento de les coses a toro passat, sí que hi ha notícies que trascendeixen allò purament esportiu i entren dins altres terrenys de calat més general. És el cas de l’equip femení norueg de balonmano-platja, que es va plantar amb el tema de la vestimenta reglamentària d’aquest esport i va assumir la sanció que la federació europea els va imposar per considerar «un cas de roba inadequada».

Resulta que, segons la normativa actual, les jugadores d’aquest esport estan obligades a emprar bikini per jugar i la part de baix no pot tenir més de deu centímetres laterals. Les dones de l’equip norueg van fer una sol.licitud prèvia per poder emprar shorts, en lloc de bikini, cosa que se’ls va denegar, amb l’adevertiment que serien sancionades si ho feien.

I què voleu que us digui! Alabo el gust d’aquestes dones per la insurrecció que van protagonitzar, perquè, com bé va dir Mahatma Gandi, «quan una llei és injusta el correcte és desobeir». I és que la norma de la federació no s’aguanta per enlloc! No és que molts la considerin sexista, és que ho és! En què modifica la pràctica de l’esport en qüestió el fet d’emprar un bikini o un short, o unes malles? O és que a més tenen la missió «d’alegrar» la vista del públic?

Ara sembla que la cantant estatunidenca Pink s’ha ofert a pagar la multa de les jugadores noruegues. Si la cosa no quallés, proposo fer una col.lecta i recabar l’import de la multa, per a aquesta i per a properes insurreccions. Faltaria més!