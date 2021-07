Un juliol per créixer

Els joves són una conversa recurrent. Ens preocupa el seu futur en un món cada vegada més complex, l’allau d’estímuls que els arriben des de les xarxes socials, la competitivitat a la qual s’enfronten, les dificultats per accedir a una feina, o l’actual societat de consum. Tot allò que determina un nou model de vida i un canvi de costums en el que solem sentenciar: «la joventut d’avui no té els valors d’abans».

Per sort, els darrers anys també han sorgit noves formes de compromís i moltes iniciatives socials i solidàries que els tenen com a protagonistes. Gràcies a una nova edició del programa «Un estiu per créixer», organitzat pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell insular i a la voluntat d’uns joves d’entre 14 i 17, durant els mesos de juliol i agost es duu a terme un servei a una empresa, entitat o associació de cada municipi. Es tracta d’una proposta educativa que combina l’aprenentatge i l’intercanvi de competències personals i socials.

Aquest mes l’he compartit amb un adolescent compromès. M’ha proporcionat moltes virtuts, les d’una generació que ja no és invisible com abans. Ocupen un nou espai, són els fundadors de l’era digital, i tenen la capacitat de crear moltes coses i millorar-ne moltes més.

Per açò necessiten escenaris participatius com aquest, que afavoreixen un paper actiu i oferir propostes que poden servir per millorar qualsevol institució. Aquest juliol, un jove m’ha fet créixer.