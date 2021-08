Vivimos una época de revisionismo, de leyes para regular la memoria y resentimiento por decreto. Lo políticamente correcto y los grupos de presión son cada vez más poderosos. Después de tantos años de libertad y despelote, ha llegado el progresismo obligatorio. Puedes enaltecer el terrorismo, ya que eso forma parte de la libertad de expresión, atacar a la Monarquía o amenazar de muerte, siempre que seas rapero. Con un bolero o un pasodoble, tendrás problemas. No puedes ser franco, tienes que ser sincero. Y la cosa no ha hecho más que empezar. Los peores insultos son: franquista, facha, español (para independentistas), carca, machista… ¡Ay de ti, si te atreves a criticar a los que quieren transformarlo todo a mejor! Te has quedado anclado en el régimen del 78. Eres escoria. La coalición contra la derecha y el derecho te pondrá verde.

A Sánchez le gustaría mandar, por eso concede todo lo que le piden los que realmente mandan. A él le basta con sacar su ego a pasear. Se ve que la corrupción es exclusiva de la derecha.

La sociedad cambia y lo demás es consecuencia de dicha transformación. No creemos en la religión ni en la ciencia; ahora solo creemos en Internet. Las pantallas configuran el nuevo mundo. No pienses: a base de tuits puedes ir tirando. Y sé feliz o serás sospechoso ante el tribunal de la Santa Igualación.

Según el Institut de la Nova Prehistòria, Adán y Eva nacieron en Vic. Todos descendemos de catalanes.