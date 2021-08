Ensalada d’estiu

Tots els experts asseguren que la calor de l’estiu no és bona per al cervell. Com tantes altres coses.

De fet:

El comunisme no és bo, tot i que el dimoni dels Pastorets ho era.

El nacionalisme no és bo, sobretot per als altres nacionalistes.

El neoliberalisme no és bo, sobretot si tu no formes part del club dels nous i cada vegada més rics.

El centrisme no funciona, gairebé sempre per incapacitat pròpia.

El socialisme és una idea a la recerca d’autor, com per exemple Thomas Piketty que veu una llum en el «socialisme participatiu».

L’esquerra és un títol genèric del passat.

La dreta és sempre el contrari de l’esquerra, del passat, el present i segurament del futur.

L’extrema dreta és extremada però s’enfada molt quan li diuen.

L’extrema esquerra només ho és quan no governa.

La dictadura és molt dolenta però un dictador pot guanyar unes eleccions. Trump en té la recepta.

Votar és una ensaladilla russa, l’altre estil de la dictadura legitimada per les urnes (Putin).

La democràcia continua essent el millor dels sistemes polítics coneguts, però està en una crisi tan profunda que pot afavorir hereus indesitjables.

Els partits han deixat de banda el discurs i només els interessa el relat.

L’estratègia és la mare de la ciència. L’argumentari és la bíblia del militant supervivent.

Els líders ja no neixen i creixen, sinó que es fabriquen i es proven a una sala d’espectacles.

Per què un polític local treballador i honest no pot qüestionar el líder del seu partit i si ho fa no surt a la foto?

Per què ha de ser més important la fidelitat que no la discrepància intel·ligent?

Per què en Messi no podia continuar cinc anys més al Barça?

Aquesta darrera pregunta és la prova que fa molta calor i que les vacances són, com les vacunes, imprescindibles i obligades.