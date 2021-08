En clau femenina

La celebració d’una nova edició del Foro Menorca Illa del Rei ha vingut precedida d’una crítica a la falta de dones en la llista de ponents, una polèmica que fins i tot ha provocat alguna baixa de soci en alguna de les entitats organitzadores.

Reconec que quan vaig veure per primera vegada el cartell, també va sorprendre’m la manca de paritat, pensant internament que aquest fet feia un flac favor al prestigi que té un esdeveniment com aquest, fent oblidar que a les dotze edicions precedents, tant els homes com les dones han tingut un viu protagonisme a la taula d’intervinents.

Vivim en una societat masclista i entre tots hem de fer esforços per revertir-ho, cosa que no sempre és fàcil tenint en compte que se’ns ha educat amb una mirada esbiaixada. Em consta que des de l’organització aquest tema no ha passat per alt i que s’han intentat cercar alternatives però la qüestió que es tractava, tenia uns serrells que sempre abocaven a una presència masculina.

Estem parlant d’un fòrum que servirà per presentar en societat els projectes next generation que s’han elaborat en clau menorquina i en els que les persones que han estat liderant-los, casualment han estat tots del gènere masculí, què hi farem! D’altre banda, els representants polítics que estan especialitzats en la qüestió, el conseller de Fons Europeus del Govern Balear i el director general de PIME del Govern d’Espanya, són casualment homes.

Potser la figura de Joaquim Coello hauria pogut ser substituïda per una dona per cercar aquesta paritat però en aquest cas, el bagatge de l’enginyer gironí afincat a Menorca resultava més que idoni per la seva reconeguda experiència en la gestació de projectes. En fi, que ha estat un cosa ni volguda ni premeditada, ans al contrari.