Mai no ho tenim bé

Podríem fer una llista de les coses que estan funcionant raonablement bé. Però que la llista sigui acceptada per una majoria no és una cosa senzilla. La paraula clau és raonable, és a dir el punt d’equilibri que permet tenir una resposta majoritàriament favorable. Valdria la pena l’esforç perquè si no, la sensació permanent és que mai ho tenim bé.

El que està passant aquest estiu és molt interessant. Fa un munt d’anys que es repetia el discurs que no podem dependre del mercat britànic. Idò, fins al juliol han deixat de venir més de 150.000 britànics. Volíem turisme de qualitat. Idò, hem crescut en el mercat nacional i francès, aquest darrer de forma espectacular.

Els britànics, la majoria, es quedaven a l’hotel, a la piscina de l’hotel, al bar de l’hotel, al self-service de l’hotel, a l’habitació de l’hotel. Idò, els espanyols i francesos venen en cotxe o el lloguen, van en taxi, els hi agrada menjar bé als restaurants, es banyen a les meravelloses platges de l’Illa i molts visiten Hauser & Wirth.

Idò, ja tenim un bon bocí del canvi de model turístic que tant esperàvem.

Però, ai!, ara resulta que tenim les platges verges saturades a les vuit del matí, és impossible agafar un taxi, la carretera pateix unes retencions com mai havíem vist, no es pot anar a un restaurant si no tens reserva. Tothom sent Menorca cruixir i és fàcil arribar a la conclusió que mai ho tenim bé.

També convé pensar que la Menorca de la qual tant presumim, amb raó, i que ara està de moda, és una destinació turística que atrau molta gent que també troba platges saturades, retencions a la carretera, llistes d’espera als restaurants i no troba taxi. Com valoraran les seves vacances? Quina nota ens posaran? Tornaran?

Crec que a la llista de les coses bones que ens estan passant aquest estiu hi hem d’apuntar: la intensa activitat està recuperant l’economia, creix el turisme francès, s’ha obert Hauser & Wirth, els mitjans nacionals parlen, bé o malament, cada dia de coses nostres. Ja ho sabem que no ho farem bé per a tothom.

Ala, idò.