Dijous 15 de juriol va ser un dia important per Menorca en molts de sentits. Va ser es dia de sa inauguració de sa galeria d’art Hauser & Wirth Menorca a s’Illa del Rei, en es port de Mahó, amb una tupida representació de medis de comunicació locals, nacionals i internacionals. Sa Hauser & Wirth és una de ses galeries d’art contemporani més importants del món, fundada l’any 1992 pes matrimoni suís Iwan i Manuela Wirth, a qui se’ls hi va sumar sa mare d’ella, sa col·leccionista suïssa Ursula Hauser. Ses seus més conegudes de sa prestigiosa companyia d’art són a Nova York, Hong Kong, Londres, Los ángeles, Zürich, Gstaad… i ara, també a Menorca.

Hauser & Wirth Menorca ha vist sa llum as cap de dos anys d’obres de restauració des conjunt arquitectònic que suposa s’antic hospital naval des segle XVIII, abandonat per s’estat fins fa pocs anys. Gràcies a sa inversió privada de 4.000.0000€, es projecte compta amb 1.500 m2 distribuits en vuit galeries, una botiga, un restaurant i un espai educatiu i d’investigació. Tot açò a un petit illot enmig des port de Mahó on només s’hi pot arribar en barca i on fins fa pocs anys tan sols hi havia un hospital militar abandonat. Concretament, fins que s’incansable Luis Alejandre i es voluntaris de sa Fundació Hospital Illa del Rei van decidir fer cosa per restaurar i preservar un patrimoni cultural tan important per Menorca i es menorquins.

D’ença tenc ús de sa raó sent gemegar es nostros polítics, especialment d’esquerres, des model turístic de sol i platja, anhelant un turisme de qualitat que superàs es tot inclòs de s’hotel per moure’s per s’illa, interessar-se per sa gastronomia i sa cultura local, i que inclús intentàs integrar-se dins sa vida menorquina. Idò ara que per fi començam a tenir un poc d’aquest turisme de qualitat, tampoc mos va bé.

Sa consellera insular de vivenda, Cristina Gómez, diu en un reportatge a «eldiario.es» que «está llegando gente que busca en Menorca cosas que ya hay en otros sitios como Marbella» i que «no queremos ser Ibiza ni ningún lugar de banalidades». Sa segona frase és populisme i treure ses coses de context, a part d’una ofensa cap as nostros germans eivissencs. Sa primera, recorda a sa ja mítica frase de s’alcaldessa de Ciutadella de «que juguin a golf a Mallorca».

Sa qüstió és que ara tenim una nova amenaça per mor d’aquest turisme de qualitat tan dolent i perjudicial per sa nostra illa, especialment per s’economia: sa gentrificació. Segons sa RAE, aquest neologisme és un calc de s’anglès gentrification que s’empra en sociologia i urbanisme per descriure es procés d’ocupació de zones urbanes populars per classes mitges i altes, que suposa sa seua revalorització i es desplaçament dets habitants tradicionals. Sa paraula anglesa gentry fa referència a s’alta burgesia, sa petita aristocràcia o a ses famílies adinerades.

Peró açò no és tot. En declaracions al MENORCA • «Es Diari», sa consellera Gómez ha assegurat que «estos inversores que vienen ahora aquí por la galería juegan al Monopoly, para ellos Menorca es un barrio». I lo més fort és que llegir «A Gómez le preocupa que el tirón de Hauser & Wirth y todo lo que conlleva suponga que personas atraídas por su estela (’ahora parece que Menorca está de moda’), sobre todo visitantes con un poder adquisitivo insuficiente para comprar una gran propiedad pero que sí pueden hacerse con un piso a modo de segunda residencia”. I com no, sa solució és sa que ha funcionat a 0 països del món: més intervenció de s’administració pública per imposar límits de preus i regulacions.

Que sa consellera de vivenda consideri un problema es turisme de qualitat demostra que mos governen radicals que estan en contra des progrés econòmic i social de Menorca. I és que es neocomunistes de Podemos sempre estaran en contra des turisme i de tota iniciativa privada que suposi un avanç per sa nostra societat, ja que com més lliures siguem i més capital tinguem, manco necessitarem es seu socialisme que és pan para hoy y hambre para mañana.