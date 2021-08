S’estafa de sa nova normalitat

Quan va començar aquesta maleïda pandèmia ja hi va haver una parauleta que no me va fer cap gràcia: sa nova normalitat. Impulsada pes Govern de Pedro Sánchez i acollida amb il·lusió per molts de polítics autonòmics, fins i tot, entre polítics de dretes que s’autoanomenen lliberals, es nostros governants mos venien a dir, en poques paraules, que mos acostumàssim a viure amb mascareta i restriccions; que mos podíem anar despedint de sa nostra vida en llibertat.

Es 4 d’abril, Pedro Sánchez va assegurar que «Contamos con completar la administración de primeras dosis del 5 al 11 de abril, y las segundas dosis en la primera quincena de mayo. En esa fecha sentiremos la tranquilidad de tener a salvo a nuestros mayores». Dia 7 de juriol, sa presidenta Armengol també publicava a Twitter: «Ara, la població està vacunada. Ara, els vulnerables estan protegits. Ara, frenam hospitalitzacions. La vacunació ho ha canviat tot. I aquest estiu és molt diferent. Ara, amb prudència, endavant».

Mos van dir que s’ansiada llibertat i es retorn a sa normalitat només arribaria a Balears quan arribàssim a tenir un 70% de sa població vacunada amb sa pauta completa. Es passat mes d’abril, es dr. cum fraude mos va dir, en es seu habitual to churchillià, que «Estamos ante el principio del fin y España tiene un horizonte de salida». A dia d’avui, a Menorca tenim 67.004 persones vacunades amb una dosi (78,62 %) i 63.849 persones (74,92 %) vacunades amb dues dosis. ¿Quina és sa realitat, emperò?

Sa realitat avui a Menorca amb es 75 % de sa població vacunada és que es governants no mos han tornat sa normalitat promesa, sinó que ses restriccions de llibertats són més fortes que mai. Es maig teníem «la tranquilidad de tener a salvo nuestros mayores», però ara resulta que es Govern Armengol pretén vacunar obligatoriament a tots es treballadors sociosanitaris de residències i obligar-los a fer-se tres proves diagnòstiques setmanals, una mesura totalment desproporcionada, discriminatòria, absurda i anticonstitucional que es Tribunal Suprem ja ha tombat a Castella i Lleó. ¿Com quedam, senyora Armengol? Si «la vacuna solo protege a uno mismo», ¿per què diu ara que «Es una falta de respeto no estar vacunado» si un fa feina amb persones de risc? ¿Que no estaven «a salvo nuestros mayores»?

Vacunació obligatòria contra sa voluntat de ses persones per poder fer feina, per poder accedir a bars i restaurants, per poder accedir a events deportius i culturals, per poder entrar a un gimnàs o entrenar amb un club deportiu; prohibició de reunions socials entre no convivents entre la 1 i les 6 de sa matinada (just s’acaba de llevar a Menorca), prohibició de superar ses 8 persones a s’interior (fins ara eren 4) i 12 a s’exterior (fins ara eren 8), tancament de sa restauració a les 2:00h de sa matinada (fins ara era a la 1:00h) i mascareta obligatòria en espais tancats encara que es pugui garantir sa distància. ¿Açò és sa normalitat que mos havien promès Pedro Sánchez i Francina Armengol en arribar as 70 % de persones vacunades? No, açò és s’estafa de sa nova normalitat.

Lo més greu de tot no és s’exigència des certificat Covid per s’ús de sa vida diària fonamental —que és una il·legalitat com una catedral ja que sa vacuna no és obligatòria ni se pot discriminar socialment a ningú per raons mèdiques— sinó com es governants mos han enganat una vegada més amb sa vacunació. Mos van dir que s’objectiu de població vacunada era es 70 % per tornar a sa normalitat. Ara diuen que amb sa variant delta serà es 90 %, després serà es 95 % i finalment es 99 %, que serà impossible. S’objectiu des polítics no era tornar a sa normalitat. S’objectiu és tenir contentes a ses multinacionals farmacèutiques i mantenir sine die ses restriccions a ses nostres vides. ¿Ho permetrem?