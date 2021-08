Sororitat tenallada

Afganistan torna a ser centre d’atenció a les notícies internacionals. De nou la remor del fonamentalisme espanta i tenyeix un futur ple d’incerteses per a molta gent que anhela una llibertat que no els acaba de ser donada. Ni que s’hagin desplegat durant anys tropes militars que havien de garantir quelcom semblant.

Entremig de tot plegat, s’aixequen veus que reivindiquen una presència, la de les dones, condemnada a desaparèixer si la comunitat internacional no pren cartes en l’assumpte (cosa que no sembla que hagi de succeir de moment…). Mentre, algunes artistes afganeses, com la fotògrafa Shadi Gharidian, posen de manifest la recança i el que, amb molta probabilitat, succeirà: la progressiva desaparició de la dona a un país dominat per una religió entesa de manera castradora, que ho abasta tot i tots els racons de la vida. Tristesa profunda tenalla l’ànima i fer la sororitat…