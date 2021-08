N’estem sentint a rallar moltes vegades en el darrer any del teletreball i de com Menorca, ha d’aprofitar aquesta transformació per posicionar-se com un destí capaç d’atreure professionals que vulguin fer feina amb una bona connexió a internet en un entorn envejable. Fins aquí tot bé, però atenció perquè aquesta nova realitat, no només està fent d’imant per a treballar envoltat del silenci dels ullastres sinó que també, està venint acompanyada d’un altre fenomen a la inversa, que pot afectar a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses menorquines, especialment les del sector tecnològic en aquest cas. M’explicava un amic aquest estiu que fins a tres persones del seu equip, havien marxat de l’empresa per ofertes molt més llamineres arribades de grans corporacions, que estan oferint la possibilitat de treballar a distància, però amb uns honoraris als quals l’empresa local, no s’hi pot atracar.

Pot ser una situació puntual de treballadors que igualment haguessin marxat, però en un món globalitzat ple de projectes motivadors que projecten una feina ideal que es pot desenvolupar des de qualsevol racó de món, que es porta a terme per objectius, sense horaris i amb un sou de multinacional, el peix petit pot tenir les de perdre. En aquest cas, no només perdre la gent qualificada sinó patir per trobar-ne de nova. És evident que qualsevol negoci, per petit que sigui, disposa d’eines per retenir el talent i ara més que mai, les haurà de desplegar, però davant allò de que preu per preu, sabates grosses, l’empresa local pot passar-les magres. M’agradaria ser optimista i pensar que si més professionals s’instal·len aquí, les empreses locals es podran reforçar ni que sigui a través de l’intercanvi o la col·laboració. Això seria el més desitjable.