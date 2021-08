La victoria del burka

Como este mundo vive en un sin vivir, ahora, como quien no quiere la cosa, el personal se hace cruces ante el inesperado avance de los talibanes, que han aprovechado el grave error de Biden de salir de Afganistán con «el rabo entre las piernas». Ya no sé si consultando o sin decir ni esta boca es mía a China, Rusia, Irán y Pakistán. Otros países han intervenido directamente en los 20 años de guerra que lleva allí junto con EEUU, entre ellos España, que ha pagado un carísimo peaje, 104 españoles perdieron la vida en Afganistán, además de un coste económico que supera los 3.600 millones de euros.

Docenas de países han intervenido contra unas tropas que en principio que se sepa, tenían un armamento decimonónico comparándolo con la tecnológica estadounidense. Esta ha sido la guerra del borriquillo afgano que solíamos ver con diez o doce talibanes detrás. Ahora, las tropas que han ganado esta larga guerra, supuestamente muy mal armados, han capturado todo un arsenal de armas americanas de alta tecnología y probada eficacia bélica ¿cómo se explica eso? Los tecnócratas de la guerra en Afganistán, no han tenido ni siquiera el gesto de darle al mundo una explicación que sea coherente, sin embargo, no se les olvidó decir que la guerra en la que se habían metido les ha costado 300 millones diarios y eso durante 20 años. En pleno sigo XXI, los americanos apoyados por docenas de países se han estado gastando una fortuna diaria, cuesta pues comprender el resultado presente. La huida de Saigón en 1975, tras el estrepitoso fracaso de Vietnam, se repite ahora en el aeropuerto de Kabul, produciéndose un vergonzoso «sálvese quien pueda», con gentes tan aterrorizadas ante la inminente proximidad talibán, que se encaramaban como podían en el fuselaje de los grandes aviones de transporte fletados deprisa y corriendo para socorrer a la gente que en cuestión de pocas horas se han visto abandonadas a la furia, no sé si comprensible, pero sí esperada de los talibanes. ¿Me quiere alguien decir si para este conflicto internacional hacían falta alforjas? Más le habría valido a Biden haberse callado y no decir: «que es muy improbable que los talibanes se hagan con todo el país y tomen el poder». Esta frase le acompañará al Presidente americano para siempre, fíjense en lo que dijo y lo que realmente pasó. El 8 de julio de 2021, un mes más tarde, los talibanes lanzaban al mundo un discurso desde el despacho del fugado Presidente Ashraf Ghani. Habían tomado Kabul en unas pocas horas; las instituciones afganas eran inexistentes o un caos vergonzoso. No me extraña, que en un mensaje a la nación, Biden no vaciló en calificar las imágenes que medios de Kabul retrasmitían de «dolorosas y devastadoras».

Después de los miles de millones gastados, después de 20 años de guerra, después de miles de muertos, debo decirle sr. Presidente, que para este viaje no hacían falta alforjas.

Entre 2010 y 2012, EEUU, tenía más de 100.000 soldados en la zona. El coste de la guerra le suponía más de 100.000 millones de dólares anuales, para finalmente tener que acabar diciendo: pobre Afganistán, pobres de aquellos que ahora señalen como colaboradores de tropas intervencionistas, pero sobre todo, pobre libertad apenas soñada por la mujer afgana, donde el mundo no va a ser mucho más que un avergonzado perdedor.