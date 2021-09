Empatitzar

L’altre dia vaig anar a berenar a la plaça Biosfera, concretament a un establiment anomenat Arrels. Hi fan uns panets boníssims i molt originals. Però no penseu que aquesta columna és per fer publicitat d’un negoci en concret ni que la persona que el porta m’hagi ofert berenars gratuïts en endavant. Res més enfora!

El motiu de la columna és la grata sorpresa que vaig tenir quan vaig emprar el servei de dones de l’establiment. En una tauleta, bellament disposat, hi havia tot un assortit de productes d’higiene femenina (compreses, tampax, salvaslip, sabó íntim, mocadors) a disposició per qui tingués una urgència i ho necessités. Oh, meravella! A cap altre establiment, ni de Menorca ni de fora de Menorca, m’havia trobat abans amb una oferta complementària com aquesta.

I la gratitud que vaig sentir cap a la persona que havia tingut la sensibilitat, l’empatia i l’amabilitat de dotar d’aquesta possibilitat a aquelles dones que es troben, en un moment puntual i inesperat, en una situació atabalada, va fer que sortís del servei i m’acostés al propietari per donar-li les gràcies més sinceres. «Et sorprendries -em va dir- de tots els productes que s’emporten perquè sí. Però no perdo l’esperança que se’n faci un bon ús». Veritablement, de gent desaprensiva n’hi ha de tot color i de tots els sexes! Tant de bo entre totes prenguem consciència que gestos així mereixen tot el respecte i gratitud. Tant de bo entre tots escampem aquest exemple i allò que ara ens pot semblar excepcional es converteixi en ordinari. Voldrà dir que les necessitats de les dones es normalitzen, es visibilitzen i generen el respecte d’ells i d’elles. Gràcies per encetar el camí!