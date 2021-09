Doblers per s’independentisme

Un any més, sa Universitat Catalana d’Estiu (UCE) ha passat sense pena ni glòria per sa nostra illa. Bensenes, aquesta trobada antiespanyola era desconeguda per sa majoria de menorquins fins que el MENORCA «Es Diari» va publicar que es Consell insular que presideix Susana Mora hi destina cada any sa modesta quantitat de 3.000 euros de ses arques públiques. Una Susana Mora i un PSOE que mos ha enganat a tots es menorquins, ja que es seu programa electoral no deia res ni un fil sobre destinar es doblers des contribuents insulars a festivals independentistes d’una altra comunitat autònoma.

Fa cosa d’un mes recordàvem en aquestes pàgines es lema de sa UCE d’enguany: «Fer dels països catalans una nació normal», per si hi havia dubtes de ses intencions d’aquesta gent. Unes jornades que van comptar amb ses honorables intervencions de Laura Borràs, presidenta des Parlament de Catalunya i Quim Torra, expresident de sa Generalitat. Sí, aquell que deia que ets espanyols som «bèsties amb forma humana que destil·len odi», entre altres amorosies com que tenim «un petit sotrac en la seva cadena ADN». Però es quatre de sempre mos voldran fer creure que la Mare de Déu nom Joana i que sa UCE va de cultura i no de política.

El conseller de Cultura de Menorca, Miquel Àngel Maria, va intervenir a s’acte de clausura de sa UCE prometent an es catalans incrementar sa participació de menorquins a sa pròxima edició: «Me’n porto deures a casa d’aquesta 53a edició i és veure la forma que l’any que ve des de Menorca i el conjunt de les Illes Balears hi hagi una major assistència tant d’estudiants com d’agents socials i polítics». Es president de s’Institut d’Estudis Catalans i de sa Fundació UCE, pes seu costat, va dir assegurar que «La UCE s’ha consolidat i l’hem convertit en la universitat dels països catalans». Sobren ses paraules.

Prometre an es separatistes catalans una major participació de menorquins significa una major inversió econòmica en billets d’avió, dietes d’allotjament, menjar i tot lo que hi entri. Quan Menorca encara s’està recuperant econòmicament de sa crisi, tenim un conseller que se compromet a gastar encara més doblers de tots es menorquins en s’akelarre separatista de sa Universitat Catalana d’Estiu. Insisteix en malgastar s’esforç econòmic de tots es menorquins en es capritxos ideològics d’una minoria, i també per renegar des menorquí i promoure una llengua i una cultura que no és sa nostra.