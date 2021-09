Nada nuevo que decir

Ya sé que lo que es redondo no es cuadrado, y que las dos cosas a la vez no pueden ser. A pesar de eso, déjenme que les diga que los laboratorios harían un trabajo impagable sin en vez de lograr una vacuna contra la covid-19, le echaran ganas, ciencia, tiempo y dinero, y se pusieran manos a la obra para intentar conseguir que lo que se ve redondo puede también ser cuadrado, o lo que es parecido, conseguir una vacuna o cualquier otra clase de medicamento que fulminase a todo virus viviente. Lo digo, porque de entre los que saben de estas cosas: médicos, virólogos y en general científicos, los llamados expertos, de una cosa no parecer tener duda, aparecerán nuevos virus y posiblemente muchos más violentos lamentablemente, en consecuencia más mortales, y de nuevo nos vamos a encontrar con los hospitales atestados de infectados, que al principio caerán como moscas, hasta que la ciencia, en un nuevo esfuerzo, encuentre una vacuna.

Llevo prácticamente un año viendo todos los viernes-noche la Sexta de televisión, donde un grupo selecto de expertos, hablan y hablan y hablan de la pandemia, la covid-19, las vacunas, la cantidad de infectados o las muertes, semana tras semana. Para un neófito no cabe duda que la covid-19 en realidad es la gran ignorada. Las patologías tan variadas como anárquicas nos obligan a pensar que es mucho más lo que se ignora que lo que se sabe sobre esta pandemia, cómo se comporta, cómo se trasmite realmente. En definitiva, todo lo dicho a lo largo de un año, podría condensarse en un solo programa y no estaríamos por ello, ni mejor ni peor informados. Estas son las horas que aún no se tienen criterios serios y por tanto ciertos sobre la procedencia del virus ¿Pasó del animal al hombre? Hoy sabemos que el SIDA pasó del primate al hombre, en todo caso ¿de qué animal se trataba? ¿Qué estamos haciendo mal para que este fenómeno tenga una forma de reproducirse tan anárquica? ¿Cómo es posible que en alguna parte del mundo se esté jugando con semejantes peligros? ¿Por qué no se actúa sobre este punto tan importante? ¿Es algo que ha sucedido como consecuencia de la peligrosa actuación del hombre o ha sucedido por pura casualidad? En el programa de la noche del viernes de la Sexta de televisión, a mí me da la sensación de que se repiten más que el ajo, porque no sale nada o casi nada realmente novedoso o realmente importante para seguir siendo fiel al programa, sintiendo verdadero interés. Lo de la vacuna ya no puede estar más trillado de lo que está, todo lo que se sabe sobre el virus tengo la sensación de que está dicho una y otra vez, lo demás es pura especulación. Al final, he terminado por preguntarme qué es lo que sabemos sobre la covid-19. Si es tan peligroso por qué miles de jóvenes siguen haciendo botellones masivos. Me cuesta creer que guardia civil, policía nacional, policía autonómica y policía local, no sean capaces al día de hoy de haber terminado ya de cuajo con el lamentable espectáculo de todos los fines de semana ¿Díganme cuantas multas se han puesto en lo que llevamos de pandemia? ¿De qué cuantía crematística? ¿Se han abonado estas multas sabiendo como sabemos que la infección de la covid-19 sale muy cara? Creo que ya va siendo hora de acabar con los botellones, que se termine también la afluencia masiva en los transportes públicos, la aglomeración de los espectáculos y que se cuide al límite todo aquello que ayuda a provocar la longevidad de la pandemia. Es mucho lo que nos jugamos como para estar permitiendo estos mundanos comportamientos a todas luces innecesarios y, ciertamente muy contrarios a las más elementales precauciones que las autoridades demandan y el sentido común señala.