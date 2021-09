Un 5 per cent bastaria

El Parc Natural de s’Albufera des Grau ocupa un 5 per cent de la superfície de Menorca. No és un percentatge alt. A unes eleccions, un partit tot just tindria representació. És menys que alguns dels augments diaris del preu de l’electricitat. Podrien ser les persones que posen accents al WhatsApp. Al mateix temps pot ser significatiu. Un 5 per cent del que s’anava a pagar per Mbappé seria el pressupost de l’Ajuntament d’Alaior. Un 5 per cent és un senyor interès bancari.

Ni un 5 per cent dels menorquins, tal vegada ni un 0,5, coneix què és i què fa la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera des Grau. No és exagerat. En tres anys d’inactivitat gairebé ningú l’ha trobada a faltar. Açò ja dóna la raó a les preocupants crítiques del seu anterior president, qui atribueix a les administracions poc interès i descoordinació pel que fa al parc.

I no serà per falta de problemes. S’Albufera, nucli de la Reserva, passa per dificultats, té set, li falta aigua dolça, el seu equilibri natural és fràgil, però sembla que a Palma no s’encendrà l’alarma de cap despatx fins que no hi hagi impactants fotografies de centenars de peixos morts. No és casual que l’esborrany de la Llei de Reserva de Biosfera lamenti que el Consell no gestiona el Parc Natural, i plantegi esmenar-ho. El cas recent de l’estació de busos de Maó demostra que es millora molt quan es gestiona un espai des de prop.

Almanco un 5 per cent dels menorquins recordarà que hi havia un projecte d’un centre d’interpretació de la Reserva de Biosfera a s’Enclusa. Són 6,9 milions d’euros que cada any apareixen als pressupostos del Consell (un 5 per cent, més o menys, del total) com a estèril record pòstum d’un acord amb l’Estat de fa sis anys. Si el projecte encara els estimula, estaria bé traslladar-lo a s’Albufera, aprofitar per demanar les competències, donar una empenta al parc, i dedicar a les fotges, soters i socarrells l’atenció, el temps i la dedicació que mereixen. Amb un 5 per cent serà més que suficient.