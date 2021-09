Trucades inoportunes

Començo a estar cansat de les pràctiques comercials poc ètiques o directament mafioses que darrerament percebo estan duent a terme diverses empreses que comercialitzen serveis de telefonia i d’electricitat. Em refereixo a aquestes trucades que et fan a casa o al despatx simulant com si t’estiguessin parlant des de la teva pròpia companyia, per traslladar-te una informació d’interès, quan realment el que pretenen és extreure la informació sobre quins són els serveis que tens contractats per poder oferir-te els seus a posteriori.

El que estan fent és suplantar la identitat real (fet delictiu de totes totes) de l’empresa amb qui tens el contracte, tot emprant un enunciat subtil, capaç de confondre qualsevol. Del que es tracta és que els hi segueixis el corrent i per fer-ho, comencen amb una frase de presentació enganyosa «Me llamo Marcos y le llamamos de la compañía eléctrica con la que trabaja usted, ¿cómo se encuentra esta mañana?».

Sense donar temps a pensar que no t’han dit realment qui són, intenten fer seguir la conversa perquè els hi diguis tu el nom del teu proveïdor. Posteriorment t’anuncien un canvi que es produirà en la tarifa o una pujada del cost que fins ara pagues per tal que escoltis l’oferta que et faran.

La solució fàcil és penjar-los directament per tallar la intromissió que acaben de fer-te perquè quan pretens aturar la conversa i ser tu qui vulgui esbrinar d’on s’està produint aquesta trucada, llavors són ells els que acaben per penjar. Són situacions desagradables que més enllà de fer-te perdre el temps, estan jugant a un joc molt perillós que és el de la desconfiança i que afecta sobretot les persones més vulnerable i molt especialment la gent gran.