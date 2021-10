Divendres festa

Les iniciatives per disminuir el temps de treball es multipliquen a tot el món i sembla que la setmana de quatre dies comença a seduir empreses i països. Des de Microsoft Japó fins a diverses empreses nord-americanes, franceses o sueques, passant per proves iniciades per governs com el Japó i ara Espanya, cada vegada hi ha més companyies i autoritats que han fet el pas durant diversos mesos.

Islàndia va ser-ne pionera perquè, després d’una prova portada a terme entre 2014 i 2019, el 86% dels treballadors van reduir la durada de la seva ocupació. Al nostre país es llançarà una prova important de reorganització del temps de treball aquesta tardor. Els empleats que en formaran part només treballaran 4 dies a la setmana (32 hores) en lloc de 5, sense cap reducció salarial perquè l’Estat finançarà els costos. La idea és observar, al cap de tres anys, quins efectes tindrà aquest canvi en la productivitat dels empleats, però també en la seva qualitat de vida. En teoria, l’atur també disminuirà perquè moltes empreses hauran de tornar a contractar, ja que l’objectiu és, per descomptat, no haver de fer en quatre dies el que abans fèiem en cinc.

Caldrà veure, però, tot això com s’aguanta o com es finança perquè el deute públic està per treballar 7 dies seguits sense dormir. De moment, només són grans empreses les que ho estan provant. Telefónica va anunciar que l’implantava en mode prova pilot a partir d’aquest mes i ara és la firma tèxtil Desigual la que ha fet aquesta proposta als seus treballadors de les oficines centrals però reduint també el sou. Veurem si d’aquí a tres anys realment es consolida i arriba a bon port o tot plegat només serveix per pagar més impostos.