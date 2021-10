La droga més addictiva

El servei de Whatsapp, Instagram i Facebook va caure dilluns al voltant de les sis del capvespre i no es va recuperar fins passada la mitjanit. Segur que ho sabeu. Tots els mitjans de comunicació donaven la notícia, i la pàgina de detecció d’errors DownDetector va registrar desenes de milers de queixes en qüestió de minuts.

Entre les causes que van provocar la interrupció, hi ha de tot. Segons diversos experts, podria referir al fet que s’haguessin eliminat dels DNS, un directori d’internet, les entrades d’aquestes tres aplicacions. D’altres, apuntaven que era una errada interna. Finalment, els qui acusaven de sabotatge.

El colom de Twitter, única xarxa que funcionava, volava com mai.

L’avaria, personalment, em va regalar sis hores de quietud, sobretot per l’activitat que es genera al voltant dels distints grups, i la necessària reflexió de que s’haurien de dur a terme més campanyes de conscienciació i d’ús responsable.

Els mateixos noticiaris desvetllen fets molt preocupants, com que són la droga més additiva del món, i que la desconnexió al mòbil genera inquietud, estrès i ansietat. La conclusió d’un estudi que un equip d’investigadors britànics ha dut a terme, mostra que Instagram és la xarxa més perjudicial per a la salut mental dels joves de 16 a 24 anys, i que es tracta com una patologia.

A Espanya, la mitjana de temps que els usuaris passen a les xarxes socials és d’unes 2 hores i mitja diàries. Açò sí que és un disbarat!