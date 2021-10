Hasta cuándo

No sé si lo he oído por la radio, lo he visto por la tele o lo he leído en la prensa, la cuestión es que las noticias son multisensoriales y dan qué pensar. Un volcán en erupción puede sepultar casas y formas de vida en poco tiempo. Catástrofe que nadie puede evitar, solo paliar sus consecuencias. Ayudando a la gente que lo sufre y no utilizándolo de manera morbosa.

También es de lamentar el desabastecimiento en el Reino Unido. Los partidarios de la separación en un mundo interrelacionado van descubriendo amargamente las mentiras del brexit. Los independentistas escoceses perdieron el referéndum y, como buenos demócratas, piden otro hasta conseguir sus objetivos. Es un problema de fondo. La desafección (no confundir con desinfección) hace que el odio se extienda imparable como la lava. Recuerdo aquel cuento de que todos llevamos dentro dos lobos: uno bueno y otro malo, luchando por hacerse con el control. Cuando el niño preguntó: ¿Cuál de los dos ganará? La respuesta fue: aquel al que alimentes. Nos lamentamos de las desgracias cuando estallan pero, mientras tanto, las vamos alimentando, allanándoles el camino.

Y las desgracias nunca vienen solas. Son como un castillo de fuegos artificiales, que se suceden unos a otros, una vez encendida la mecha. El efecto pirotécnico está servido. Crisis económica, intento de secesión, pandemia, volcán y lo que vendrá… algún día se acabará la traca y volveremos a la tranquilidad.