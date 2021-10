Saben aquell acudit de dos amics que es troben i un li demana a l’altre si li pot verificar que l’intermitent del cotxe funciona correctament perquè l’endemà ha d’anar a passar l’ITV i l’amic li respon, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Doncs això és el que passa amb aquesta transició que estem vivint amb les mascaretes i que sovint et fan pensar que ens agrada fer que fem com el llest que escalfa la cadira però no fot ni brot a la feina. La portes posada pel carrer, al cine, al teatre, a l’avió, a l’aeroport, a la botiga, a l’escola, al pati, a la perruqueria, al notari, al supermercat, al fisioterapeuta, a l’hotel, a missa, però quan entres al bar o al restaurant la treus, et rodeges de gent i de taules plenes de gent i no passa res. A molts països ja s’ha instal·lat l’accés a restaurant prèvia acreditació d’estar vacunat. On és el punt d’equilibri?

El debat entre vacunats i no vacunats cada dia pren més força arreu d’Europa i països com Suïssa ja preparen la Llei Covid que regularà l’accés. Això ja està generant reticències entre els uns i els altres. D’una banda els qui parlen d’una llei discriminatòria pels no vacunats, creant una societat de dos tipus d’individus que tenen tots els seus drets fonamentals, a més d’imposar una vigilància en massa controlada en tot moment. D’altra banda, els qui afirmen que el passaport sanitari és un instrument proporcionat per poder recuperar la normalitat i que en cas que l’epidèmia tornés a créixer, fet gens descartat, no hi hauria més manera de filtrar persones no vacunades per entrar al restaurant a no ser que volguéssim tenir tots els establiments tancats. No serà fàcil posar-se d’acord.