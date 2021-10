Bicis i òpera

Les casualitats no venen mai soles. Aquest cap setmana Menorca s’omplirà d’afeccionats a l’òpera i al cicloturisme perquè coincideixen dos esdeveniments que, curiosament, bufaran espelmes pels seus respectius aniversaris. La pandèmia va obligar a cancel·lar-los l’any passat i per això aquesta vegada, tornen amb més força i il·lusió que mai.

D’una banda els 50 anys de la creació d’Amics de s’Òpera de Maó i de l’altra, dues dècades de Volta Cicloturista Internacional a l’illa promoguda per l’incombustible Arturo Sintes. Tant una cita com l’altra es convertiran en punt de trobada de persones vingudes de tot el país, des de les Balears a Catalunya, Madrid, Andalusia o el País Basc, de França i el Regne Unit que a més de gaudir de la seva passió, ompliran hotels, restaurants i comerços en uns dies festius que s’allarguen perquè dilluns és Tots Sants. No podien haver escollit millor data.

La trobada operística tindrà uns convidats molt especials i és que els gestors dels teatres d’òpera del nostre país, des del Liceu, al Teatro Real, La Maestranza de Sevilla, ABAO de Bilbao, Les Arts de València o el Teatre Campoamor d’Oviedo entre d’altres, seran a Maó per festejar l’aniversari de l’entitat menorquina en un reconeixement unànime a una trajectòria desinteressada a favor del bel canto. Però és que la festa de les dues rodes, que arrossegarà més de 300 participants, també gaudirà de l’assistència d’uns convidats especials com són els grups cicloturistes a qui s’ha volgut dedicar la trobada d’enguany i que han acudit massivament.

Les bicis i l’òpera hauran estat l’excusa per venir a Menorca fora de temporada alta i és una sort i un privilegi poder comptar amb aquests dos atractius des de fa tants anys i dels que tots podem sentir-nos ben orgullosos.