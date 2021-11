A ca nostra, Tots Sants

Sa Festa de Tots Sants se celebra en es cristianisme d’ençà de temps quasi immemorials, encara que sa seua fixació en es Santoral se remonta an es segle IX, quan el Papa Gregori IV fixà es Dia de Tots Sants a s’1 de novembre, segurament per fer sa competència -i sa punyeta- a sa festa pagana de All Hallow’s Eve, que ha derivat en sa festa comercial americana Halloween i que té es seus orígens en es Samhain, s’any nou celta.

En temps d’en primer, a Menorca es dia de Tots Sants se solien dir tres misses de difunts que se celebraven a tots ses esglésies amb ornaments negres i ciris de cera groga. Avui, sa tradició de visitar es nostros difunts en es cementeris dia 1 de novembre constitueix un des pocs costums que conservam d’aquesta festa nostra que es veu amenaçada per Halloween, una moda importada d’Estats Units i que no faria cap mal si no fos perquè se celebra es mateix dia i està substituïnt sa nostra festa de Tots Sants.

Hi ha qui apunta que si mos posam així es catolicisme també és una importació perquè sa religió cristiana va néixer a Jerusalem. Es tema és que es catòlics en cap moment deim que es cristianisme sigui autòcton d’Espanya, ni celebram Tots Sants per aquesta raó. Senzillament, es cristianisme és sa religió secular des poble espanyol des de fa quasi 2.000 anys -amb ses invasions estrangeres de tota casta fins sa culminació de sa Reconquista cristiana en 1492-. Així idò, es cristians hispànics expressam lliurement que no volem halloweens perquè no forma part de sa nostra cultura i perquè és justament contrari a sa solemnitat i es respecte que noltros tenim per Tots Sants cap as nostros difunts.

Ser lliberal i defensar que cada u actui amb llibertat no és incompatible amb ser catòlic i reivindicar es Dia de Tots Sants davant una festa estrangera i comercial com Halloween. Es catòlics espanyols tenim tot es dret del món a reivindicar Tots Sants, especialment quan sa nova moda pagana americana s’estén entre sa gent jove mentres aquesta oblida ses nostres tradicions ancestrals pertanyents a sa cultura grecoromana.

Qui se vulgui disfrassar es dies que en es països catòlics recordam es nostros difunts, que ho faci; estarà en es seu dret. I si noltros volem dir que aquí no celebram halloween sinó Tots Sants per recordar es qui mos han deixat en aquesta vida també ho farem perquè esteim en es nostro dret. En açò consisteix sa democràcia.