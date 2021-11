Regalaven un 'weber'

Tot sovint la vida et depara sorpreses com la que l’altre dia vaig trobar-me al Menorcadillo de Facebook, un espai virtual d’intercanvi i compra venda de Menorca on hi trobes de tot i força. I el que hi havia fa sis dies era un anunci on, literalment, anunciaven que es regalava un piano de finals de segle XIX. El seu propietari advertia que l’instrument es trobava desafinat i amb les tecles deteriorades però abans de llençar-lo, l’oferia per si qualcú el volia com a decoració. Com a contraprestació, demanava pagar la meitat del cost que suposava treure’l per la finestra on era dipositat l’instrument i el seu transport fins a destí. Deixant de banda que sempre sap greu haver-se de desprendre d’un piano, el més curiós és que no era un instrument qualsevol sinó que mitjançant les fotografies, es podia identificar clarament que es tractava d’un ‘Weber’ manufacturat a Nova York.

Regalen un ‘Weber’? va exclamar la meva dona, que és qui té els coneixements musicals a casa. Aquell nom no li era gens estrany i pel que vaig esbrinar buscant a internet, es tractava d’una petita joia. Weber Piano Company va ser una empresa americana fundada al 1852 per Albert Weber que va competir frec a frec amb els famosos Steinway, la Rolls Royce del món dels pianos. Després de la mort del seu creador la companyia va entrar en problemes fins que va canviar de mans i fins i tot de nom. Darrere un piano sempre hi ha moltes històries que descobrir com en aquest que regalaven al Menorcadillo. Després de veure que un munt de persones s’oferien per recollir-lo, vam contactar amb la seva donant per afegir-nos a la llista però malauradament, ens va confirmar que ja no estava disponible. Un altre dia serà.