Vigilància amb massa reserves

Vostè pot llogar una barca el primer dia que veu el mar, tirar l’àncora sobre posidònia, pescar el que vulgui a una reserva marina i menjar-se les captures a un pis turístic sense llicència que ha trobat fàcilment per internet i el més probable és que durant aquest dia tan divertit, irresponsable i clandestí a l’Illa ningú el sancioni. Tenim moltes normes, massa, i, gairebé totes es compleixen per la bona fe generalitzada. La vigilància és invisible, més per insuficient que per discreta.

En la pesca, els professionals afronten un incert futur sotmesos a severes restriccions descontextualitzades per cuidar un recurs que, al mateix temps, centenars de recreatius ataquen amb gran intensitat. El 2020 es van posar deu sancions a pescadors. Que entre tants serrans i calamars només hi hagi deu faltes és impossible, quan les figures de protecció són moltes i estrictes. Només per respecte a qui se sacrifica, a les reserves del mar la vigilància no hauria de tenir-ne tantes.

A terra, es tramita una llei estatal per moderar el preu del lloguer d’habitatges. El Consell ja va intentar ficar-hi mà amb la zonificació del lloguer turístic, que el prohibeix a les ciutats. El seu grau de compliment i control està al nivell de l’ús dels intermitents. Si amb la nova llei la intensitat d’inspecció és la mateixa, els propietaris de zones tensionades no tenen motiu per estar-ho massa.

L’explicació oficial sempre és que hi ha poc personal inspector i va desbordat. Ni l’administració pot ni el ciutadà vol tenir un guàrdia a cada carrer, a cada cala. Ningú ho demana. En aquesta constant erupció estromboliana de normes i prohibicions, el contribuent es conformaria amb una mica de coherència, amb entendre, per exemple, per què curiosament sí que hi ha prou funcionaris per perseguir esclata-sangs sense etiqueta a les botigues, per quin motiu quatre innocents bolets efímers mereixen dedicar-hi uns recursos humans (m’és igual de qui depenen) que tant troben a faltar els anfossos i els llogaters mileuristes. Si fos certa la resposta que m’ensum, seria molt trist.