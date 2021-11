Sis dubtes, una cosa clara

Sobre l’opció de limitar el tràfic marítim d’Alcúdia a Ciutadella per les festes de Sant Joan, des de la ignorància tècnica, hi ha sis coses que me creen dubtes. No ho veig clar.

Una. Hi ha alternatives. Si fins i tot s’eliminessin tots els trajectes Alcúdia-Ciutadella, hi hauria més maneres d’arribar. I no caldria un pla per agafar un trajecte Palma-Roma, fingir una indisposició per apropar-se al port de Ciutadella i que allà desenes de mallorquins aprofitessin per saltar del vaixell i córrer Son Blanc a través. Bastaria amb agafar un còmode avió o un Trasmed fins a Maó. Pim-pam.

Dues. Quants dies? Si són pocs, la gernació importada pot estirar un poc l’estada, amb més dies de disbauxa. Si són molts, es generaria un greuge encara major a viatgers no santjoaners com autòctons, transportistes i altres turistes. Hi ha vida més enllà de Sant Joan, fins i tot a Menorca.

Tres. Limitar només l’arribada de no residents (de l’Illa, de Ciutadella, Balears?) és dificilíssim i incitaria més falsos empadronats.

Quatre. Ho aclariria? Tal vegada el problema no és la quantitat de persones, sinó el que fan. De fet, la cosa ha agafat més volada enguany, amb manco visitants. Si el problema fos la quantitat, a la tomatina han fet números i venen entrades limitades. Resolt. Si és l’incivisme, la limitació només aconseguiria tenir alguns incívics manco. No s’ha de reduir el conflicte a un col·lectiu concret (joves mallorquins i catalans en vaixell). Són només part del fricot.

Cinc. Proporció. La magnitud d’aquest problema de dos dies justifica una mesura tan jurídicament complexa i poc definitiva?

Sis. S’hauria de compensar les navilieres. Apartaments, hotels i restaurants de la zona, entre altres, supòs que també reclamaran doblers pels llits i taules que puguin quedar buits, si en queden.

Només tenc clara una cosa. Venen mesos en què Més i Podemos proposaran limitacions al turisme, el PSOE contemporitzarà perquè no hi creu però no ho vol dir molt clar, i la dreta recuperarà allò de l’esquerra del no a tot. El 2023 electoral ja guaita.