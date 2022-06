Pues ya está, queridos lectores, ya tenemos el anuncio de la indignidad, ya tenemos el anuncio que nos debería avergonzar a todos, aquí, en nuestra bella Menorca, se alquila coche barra vivienda para dormir por cien euros la noche, menudo chollo, ¿verdad? Pero que nadie se rasgue las vestiduras, esta noticia no puede sorprendernos, ¿por qué íbamos nosotros a ser menos que Eivissa?, además, seguro que los voceros neoliberales lo ven lógico, porque para ellos esto «es el mercado, amigos» y todos sabemos que el mercado se regula solo, y que papá Estado solo ha de intervenir cuando los caciques de siempre pierden pasta gansa y hay que rescatarles, véase el tema del rescate bancario, o el de las autopistas, o el de los familiares de la nueva presidenta del país que se forraron vendiendo mascarillas de mierda mientras ella abandonaba a su suerte a los ancianos en las residencias.

Capitalismo salvaje en vena, que no te gusta, pues tengo más, para ti y para todo los molestos pobres barra perdedores que si no han alcanzado el éxito es porque la izquierda comunista bolivariana y etarra (flipante que adjetiven así a la pusilánime socialdemocracia) les tiene atontados con paguitas y limosnas. Ya ven, como les invade el espíritu cristiano y misericordioso a estas bellísimas personas, tienen el cielo garantizado, seguro que en cuanto lleguen lo privatizan y lo venden por parcelas. Son a la democracia lo que un kilo de panceta a una dieta para perder peso; son a la libertad lo que un kilo de azúcar a la lucha contra la diabetes. Si fuera por estas personas, tan empáticas, la sociedad no habría avanzado en derechos y libertades desde la época feudal. Cambien castillos por mansiones en barrios residenciales, cambien titulos nobiliarios por enchufes en partidos políticos para que los necios ganen pasta gansa gestionando el dinero de todos como el culo, cambien al pregonero del rey por sus medios de comunicación serviles, cambien la quema de brujas por la persecución, cual psicópatas, del feminismo, cambien la horca y las mazmorras por un sistema judicial que curra para los más poderosos y corruptos, y vualá, nos queda un sistema feudal muy del siglo XXI.

Lo que nadie le puede quitar a la derecha neoliberal es que siempre va con traje y corbata, y la ultraderecha también, aunque tres tallas más pequeños para que resalte la misoginia. Y claro, como van trajeados quién va a pensar que roban a manos llenas. Sí... es verdad... la derechita tiene incontables casos de corrupción, y la ultraderecha no deja de ser un apéndice salido de sus faldas y engrandecidos con discursos patrióticos que suenan a siglo pasado, pero a quién le importa eso. Preocupan más los okupas, las feministas, los ecologistas, los activistas sociales, los disidentes, los que usan el derecho a réplica, la libertad de expresión y el pensamiento crítico, los melenudos con rastas, ahí está el auténtico mal en la Tierra, por suerte contamos con las empresas de alarmas que patrocinan a Susanna Griso para estar a salvo.

Pues nada, si el futuro de Menorca es que haya personas que paguen cien euros por dormir en un coche mientras otros disfrutan de los platos que cocinan chefs estrellas Michelin en Llatzeret, sigamos así. Creo que en breve habrá tantas personas durmiendo en coches que no tendrán muros lo suficientemente altos en sus mansiones para tapar las vistas a ese vergonzante parking humano. Cero dramas, seguro que me equivoco, como suelo hacer siempre. Salud, lúpulo, amigos y feliz jueves.

