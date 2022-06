Un dels temes que apareix en totes les converses de sobretaula és la intensitat de vehicles que tenim a les carreteres durant l’estiu, i que enguany s’han avançat al mes de maig. Sobretot, fan referència a les imprudències en la conducció.

La problemàtica de l’accidentalitat només es pot abordar des de la sensibilització de la ciutadania, i amb mesures concretes que facin disminuir les conductes de risc. L’excés de velocitat, continua essent una de les principals causes d’accidents i, per açò, la majoria d’administracions despleguen mesures per reduir-la.

A Maó, el govern municipal ha instaurat vàries accions: la Via Ronda a 50, a l’alçada del poliesportiu i a Sant Climent hi ha un tram a 30 km/h, el sistema de pacificació del centre de la ciutat, o bé els radars pedagògics, que indiquen la velocitat en color verd i mostren una cara somrient. Al Camí de Trepucó n’han posat dos, i la zona escolar i social s’ha convertit en una tortuga de 20 km/h. Aquest, sempre està vermell.

La suma de tot pretén que la gent pugui conduir de manera tranquil·la, tot i que hi ha un efecte col·lateral recaptatori que és evident. Ara toca analitzar les dades dels súper radars, i donar compte a la ciutadania del nombre de vehicles que superen la velocitat permesa, i els tipus (si són particulars, de lloguer, taxistes, trànsfer... ), les infraccions posades i la recaptació obtinguda. Aquestes dades i el pas del temps, determinaran la seva eficàcia.