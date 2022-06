Iba a escribir sobre la matanza de Uvalde en Estados Unidos cuando ocurrió, pero no pude, el horror y la rabia me dominaban. Para los que tenemos hijos, nietos y biznietos en Estados Unidos, el nivel de horror es muy alto. Ves que puede pasar a cualquiera de ellos, y cuando son niños y están en el colegio es totalmente incomprensible.

En parte tengo vergüenza al sentir ese horror tan grande por esos niños y no haber sentido un horror similar por los que mueren en Siria, Yemen , Ucrania y tantos otros lugares sometidos a guerras sin sentido. El hecho es que no nos damos cuenta de ese horror hasta que no nos pilla cerca. Eso es también triste.

También rabia, mucha rabia siento por esos políticos, principalmente del partido Republicano, que bloquean cualquier iniciativa sobre el control y uso de las armas. Después del numero de matanzas que se están sucediendo, ellos ya son cómplices de asesinato y como tales deberían ser juzgados. Estas continuas matanzas en Estados Unidos no suceden en otros países con el mismo nivel de desarrolla y es clarísimo que la clave está en el descontrol en la venta de armas.

En Estados Unidos un chico de 16 años no puede comprar ni alcohol ni tabaco y si lo intenta se le pedirá el carnet para mostrar la edad. Me lo piden incluso a mi cuando pido una cerveza en un restaurante. Pero este mismo chico no tiene ningún problema al comprar un arma de fuego y pasearse con ella.

La National Riffle Association (NRA) es quien subvenciona muchas de las campañas políticas de los Republicanos con los dineros que recibe de los fabricantes de armas y esos políticos son los que impiden cualquier regulación de la venta de armas. Para esos republicanos, las matanzas son «algo que debemos aceptar como parte de una sociedad libre». Libertad y armas ese es su slogan, como en Madrid tenemos libertad y cañas.

¿Que soluciones nos ofrece esos políticos? Trump después de la matanza de Uvalde volvió con su propuesta de cuando era presidente, «los profesores deben ir a clase con revolver.» Es difícil imaginar a un profesor que vaya a clase con revolver, ¿que mensaje transmitiría a sus alumnos? A parte de la falta de sentido de la propuesta, ¿como podría funcionar? ¿Que puede hacer un maestro con un revolver si viene alguien con un arma automática? Ni tiempo tendría de sacar el revolver.

Como dijo Biden hace un par de días, en dos décadas, de 2001 a 2020, el número de niños en edad escolar, de 5 a 18, que han muerto por arma de fuego son 42507. Es un número escalofriante para seguir sin hacer nada.

No era fácil conseguir estadísticas de las matanzas, en años recientes ha sido la prensa que ha recogido datos y publicado estadísticas. El Washington Post ha publicado una recopilación de datos de matanzas desde 1966. Se considera matanza cuando hay cuatro o más víctimas. Con estás restricciones han identificado 196 matanzas y han publicado un gráfico de la edad de los responsables, que reproduzco aquí. En el gráfico se marcan los casos cometidos por hombres y mujeres con diferentes colores.

La primera sorpresa que ofrece el gráfico, puede que no sea sorpresa, es que de los 196 responsables de las matanzas solo hay 5 mujeres. Eso dice mucho y se puede resumir en una palabra, machismo. El machismo impregna la sociedad. Eso es algo importante a tener en cuenta, no solo hace falta controlar las armas también hace falta educación básica.

El 40% de los responsables tienen edades entre 18 y 29 años. Se atribuye eso a problemas sicológicos de los jóvenes que no encuentran su puesto dentro de la sociedad. De nuevo eso nos lleva a problemas de educación entre otras cosas. No es fácil resolver todos esos problemas pero la sociedad debería enfrentarse a todos ellos.

Ahora hay un intento bi-partisano de introducir una ley que aumente la regulación de venta de armas, pero no es suficiente para acabar estás matanzas hay mucho más por hacer. Pero un comienzo es siempre bueno.