Ha caído en mis manos el número especial de junio de la revistilla «Mongolia», ‘revista satírica sin mensaje alguno’ según pregona ella misma en su identificación aclaratoria. Casi todo el número, que se propone como edición histórica para coleccionista, está dedicado al imaginario fallecimiento del Rey Juan Carlos I (el titular de portada lo dice todo ¡Ha muerto el Rey!). Graciosamente subvencionada naturalmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, bajo la batuta del bailarín Iceta, dedica su contenido a una retahíla de insultos, desprecios, humillaciones, etc. hacia la figura del Rey Juan Carlos I.

Quienes somos partidarios de la libertad de expresión debemos de agradecer y reconocer a quienes nos la han permitido, en este caso, en España, la Constitución y la Monarquía que la soporta. Muchos olvidan por conveniencia que el general Franco murió en la cama y nombró a su sucesor en la persona del Príncipe de Asturias. Una vez devenido Rey de España, de haberlo querido, hubiese podido perfectamente haber intentado prolongar la dictadura en vez de poner todo su empeño para convertirla en una democracia que, precisamente, y desde entonces, nos permite la afortunada libertad de expresión de la que goza esa revista.

Creo que en esta vida hay que ser agradecidos con quienes te han beneficiado, facilitado o alegrado la vida. Solo las malas personas o los inconscientes que creen que todo les es dado porque sí, son desagradecidas o no reconocen los servicios que les han prestado.

Por circunstancias personales estos días he repasado los agradecimientos que debo en mi vida personal. Y esa es la lista que, abreviada y sin orden alguno, ha fluido de forma espontánea. A nivel familiar estoy muy agradecido a mi padre Nelson por su ejemplo de vida, a mi abuelo Juan por las circunstancias que vivió tanto en Nueva York, como en Argentina, como en Mallorca… hasta asentarse en su Mahón y crear una sólida industria de bisutería. También estoy agradecido a mi otro abuelo Pepe Félix que me transmitió el amor por el arte musical y por la humanidad… Y cómo no, estoy absolutamente agradecido a mi madre, el centro de mi vida, a la que nunca podré devolverle todo lo que nos dio.

También estoy agradecido a tantas y tantas personas que desde el anonimato profesional ayudan a mantener una parte de la esencia de la Isla, a esas personas desconocidas que soportan la idiosincrasia de nuestra Roqueta. Y a todos los que resisten los embates deslocalizadores que atacan a nuestro kilómetro 0 cultural, a esos que se oponen a que nuestra personalidad se diluya al querer anexionarnos a orillas lejanas.

A nivel local por ejemplo, también estoy muy agradecido a esas personas indomables que bajo un mando perfecto han sido capaces de rehabilitar la Isla del Rey, esa parte de nuestra historia que estaba desahuciada por la administración. Estoy agradecido a personas como Francisco Fornals, José Luis Campos Pascual, Carlos Sánchez-Rodrigo, etc. que me fortalecieron en la lucha por un ideal… y a gentes como Margarita Caules que nos ha legado multitud de detalles de nuestra pequeña historia local.

También estoy agradecido a Editorial Menorca y al Grupo Serra por haberme dejado publicar casi 1.000 artículos en los últimos 15 años a pesar de saber que estoy en total desacuerdo con su libro de estilo local.

En otro orden de cosas también estoy muy agradecido a Keith Richards porque los Stones han sido mis compañeros de vida, compinches de tristezas y de alegrías, como lo fueron en su día las lecturas de Hesse, Huxley, Henry Miller, de Orwell… Porque gracias a ellos creo haber conseguido tener una visión del mundo alejada de las cuatro paredes de una ‘tanca’ que por muy bonita que sea angustia en su pequeñez.

Si Keith es mi admirado amigo anímico con quien he pasado muchas horas durante muchos años al Rey Juan Carlos I también le debo reconocimiento por habernos permitido vivir en paz durante cuatro décadas.

Sus desviaciones personales no me importan mientras no sean juzgadas y sentenciadas. Y si lo fueran algún día no empañarían los servicios prestados a su país. El resto son temas propios de cotillas resentidos, pura ‘xerrameca’. ¿No canceló la dictadura? Eso ya lo vale todo. ¿No fueron sus relaciones sociales y políticas las que ayudaron a tantísimas empresas a expandirse por el mundo y evitar que miles de trabajadores fueran al paro? ¿No fortaleció el prestigio de España? ¿Que cobró comisiones por un trabajo bien hecho? Pues, como Felipe González, Zapatero, Bono... y tantos otros lo hicieron por trabajos mal hechos.

Pues sí, Keith y Juan Carlos I también han formado parte de mi vida y me han permitido vivirla en paz, entretenida y alegremente. Por eso les estoy tan agradecido. Y declaro ante Notario que tendré un disgusto atómico el dia que alguno de los dos desaparezca de este mundo.

Notas:

1- Es curioso que Los Bucaneros, ese maravilloso lugar emblemático de Binibeca, siga cerrado.

2- El próximo sábado día 1 de Julio la directiva de Iniciativa x Mahón se reunirá a manteles en Ciutadella con el abogado Francisco Marqués. La asociación ya prepara su calendario de actos para este otoño.

3- Es lamentable que el concesionario del transporte de mercancías del aeropuerto no haya todavía solucionado el tema del envío de mercancías opacas. El perjuicio para los bisuteros es tremendo al ver como se anulan pedidos y como clientes históricos no entienden los retrasos que sufren los envíos. ¿Nadie lo denunciará ante AENA? ¿No intervendrá el Consell Insular? ¿Para qué tantas competencias si cuando surge un problema que pone en riesgo la supervivencia de la poca industria bisutera que queda en la Isla, no intervienen?

4- En Valencia vive una sinvergüenza de cuidado. Una hipócrita de libro.

5 - Andalucía ha hablado. Y dice aborrecer a Sánchez y querer un gobierno del PP. Amén.