Diu Ports que havia calculat s’arribada d’uns 3.000 passatgers diaris a Ciutadella es dies previs a Sant Joan. Com era bolla vista, sa realitat ha estat que n’han arribat 4.430 es primer dia, 5.230 es segon i 4.580 es tercer. Es festers i es Dia de Sant Joan s’ofertaran 14.250 places. En totaI, s’espera s’arribada de 30.000 persones a Ciutadella. I açò només per via marítima, sense comptar tots es visitants que arribaran en avió i tota sa gent de fora poble que vindrà -i que sempre ha estat ben rebuda per ses festes, tot sigui dit.

Sa diputada del PP-Menorca Sion Pons Fullana va demanar, en es Parlament, as Govern de Francina Armengol si tenia previst establir límits a s’arribada de barcos procedents des Port d’Alcúdia amb es que se desplacen milers de joves mallorquins per venir a Ciutadella a sortir de festa es dies de Sant Joan. Sa resposta de s’Executiu Armengol va ser que, d’acord amb es Tractat de Funcionament de sa Unió Europea, limitar es nombre de barcos durant Sant Joan «suposaria una limitació a sa mobilitat, que seria contrària, ademés, a sa Constitució Espanyola i que únicament se podria realitzar amb sa declaració d’un estat d’alarma».

Se fa fins i tot graciós veure es Govern des Pacte apel·lant a sa Constitució Espanyola -que ells se passen per s’arc de triomf en educació o en matèria de llibertat lingüística- per justificar sa invasió de Ciutadella sense límits ni controls durant Sant Joan. I és que sa diputada Sion Pons Fullana també va reclamar que PortsIB incrementàs aquests dies es controls i sa vigilància en es trajectes, però sa resposta des Govern ha estat que «ses mesures seran ses mateixes que per tothom que vulgui fer un viatge en trajecte marítim».

És greu que es Govern i PortsIB se rentin ses mans davant una massificació de sa que ells se’n beneficien econòmicament, quan saben que molts de menors viatgen a Ciutadella sense permís ni sense acompanyant durant ses festes. Però encara és més ridícul que des de Mallorca mos diguin que no se poden limitar es barcos perquè açò atemptaria contra sa Constitució.

Es Govern balear se’n fot des ciutadellencs quan diu que no pot limitar es barcos per Sant Joan mentres limita es turisme de creuers a Palma. ¿Com poden tenir es nassos d’aprovar una llei per limitar es creuers a Palma i dir-mos que no poden fer res per limitar es barcos a Ciutadella quan aquí estan posant en risc es futur d’un tresor cultural històric com Sant Joan?

Un dia se sabrà sa veritat. I sabrem també per què s’Ajuntament de Ciutadella de Joana Gomila durant aquests set anys de govern no ha fet absolutament res per combatre sa massificació, i ara diuen que estan preocupats i que s’hauria de fer qualque cosa. Antes, antes, va dir en Canyot!

Mentrestant, Ciutadella i es ciutadellencs resistirem com podrem sa invasió des nostro poble amb s’ajuda inestimable des col·laboracionistes d’aquí i de Mallorca. I disfrutarem sa nostra festa així com poguem i mos deixin aquells que no l’han viscuda des de petits ni la senten ni la podran sentir mai com noltros. Sort i ventura, i bones festes, ciutadellencs!