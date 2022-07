La temporada alta s’ha estrenat amb més de 700 vols aquest cap de setmana a l’aeroport. No arribam a l’extrem de Son Santjoan, on entra o surt un avió cada minut, però sí que tenim moments d’activitat frenètica. Ahir diumenge, per exemple, entre les nou i les deu del matí hi havia 24 operacions previstes. Organitzar tot el que açò implica és un repte immens i els retards o les cancel·lacions són un malson que afecta cada dia centenars de passatgers.

En el rànquing dels aeroports que més tràfic han recuperat d’ençà de la pandèmia Menorca és medallista amb un augment del 22 per cent respecte de l’estiu del 2019. Un sostre que estam a punt de rompre per arribar fins a no sabem quant. Entre juliol i agost poden arribar més de 800.000 persones si els avions programats van plens. I aquí s’han d’afegir els visitants que desembarquen amb el seu cotxe al ferri. A la pregunta de si els serveis i infraestructures estan preparats per atendre una demanda que som incapaços de controlar la resposta és no. Ens limitam a demanar paciència i pensar que l’estiu és curt.

Si algú dubtava que la moratòria que impedeix donar d’alta noves places turístiques era inútil aquí en tenim la prova. Només ha servit per impulsar els allotjaments que es mouen en l’economia submergida. La feina que s’havia fet en els darrers anys per aflorar els lloguers turístics il·legals s’ha aturat en sec i, evidentment, no esperin que aquestes cases es destinin a lloguer social. Legalitzar les places del mercat negre era beneficiós perquè permetia tenir un control sobre la qualitat de l’allotjament, combatia la competència deslleial i millorava la recaptació fiscal.

Les aerolínies i navilieres que decideixen quanta gent pot venir a Menorca tenen el seu centre de decisió lluny d’aquí. Per evitar la massificació concentrada a l’estiu no ens queda altra que fer una gestió intel·ligent de l’oferta per atraure a qui realment ens interessa rebre.