Aplicant el sentit comú, poques vegades t’equivoques. A qualsevol aspecte de la vida. Potser també convé tenir coneixements sobre alguns temes per trobar una solució definitiva i adequada, però només aplicant la lògica, almanco no ho espatllaràs més, encara que no ho arreglis del tot.

A una illa que afirma que viu del turisme, el sentit comú te diu que no hi hauria d’haver un polígon industrial a l’entrada de quasi cada poble, bastarien un o dos mancomunats per a tot el territori. Tampoc sembla gaire lògic que a segons quines poblacions hi hagi edificis abandonats enormes i/o sense acabar que siguin allò primer que veus quan arribes. El sentit comú tampoc no te recomana construccions avantguardistes als centres dels poblets, sales polivalents tant de moda, que solen consistir en un bloc de formigó antagònic amb l'entorn.

Tampoc és de lògica a una illa turística tenir zones urbanitzades a la costa que fan ganes de córrer, amb hotels i blocs d’apartaments espantosos que des de la mar, sobretot, destaquen per a mal, i ara afegim la nova cosa de Fornells… Tampoc sembla de sentit comú permetre segons quines reformes i nous edificis a llocs com la façana del port de Maó, que desentonen amb l’espai i destrossen tot el conjunt.

La lògica també te recomana tenir unes carreteres en condicions a un lloc on el trànsit a l’estiu augmenta considerablement, sobretot en cotxes i motos de lloguer -amb gent que a ca seva a l’hivern potser quasi no condueix-, autobusos i darrerament bibicletes.

No fa falta ser especialista en cap d’aquests assumptes per veure que no és gaire lògic voler turisme, i de qualitat, i tenir-ho tot així (i les obres que no acaben o que comencen ara a l’estiu...).

Després necessitarem entesos en cada matèria per concretar les accions a desenvolupar, pero almanco no fem les coses de qualsevol manera, com mos passen pel cap o per guanyar quatre vots.

Si no, acabarem amb una sala polivalent ultramoderna a l’entrada des Grau o un polígon industrial a Cala Molí...

