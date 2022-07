El propietari de Ryanair diu que el model de negoci de low cost aeri ja no és sostenible. Ho va afirmar en una entrevista que li van fer el passat cap de setmana, on aprofitava per anunciar que els vols passaran de 40 a 60 euros. Ja fa temps que la majoria de companyies que competeixen pels seients a baix preu s’han adonat que l’estratègia que havien emprat fins ara no dona beneficis. Segurament la guerra d’Ucraïna amb l’alça dels preus dels carburants els ha acabat de rematar. De fet, l’anunci del Sr. O’Leary s’assemblava més a un missatge encobert per justificar que havien d’apujar preus i que amb això, igual podrien desactivar les vagues previstes.

El problema amb el low cost és que s’ha desvirtuat i en comptes d’anar només lligat a l’eficiència i l’optimització en els processos, s’ha contaminat amb salaris baixos i condicions precàries. En tot cas, no cal ser una fura per pensar que passar de 40 a 60 euros de mitjana no frenarà cap escapada de qui tenia previst viatjar. En el fons, el que més destrempa de volar avui dia és haver de passar per l’aeroport, no ens enganyem. Menorca ha format part dels destins de la companyia irlandesa però la seva aposta no ha tingut mai una vocació de servei, sinó més aviat d’aprofitar la demanda que generem a temporada alta. Un estudi de la consultora PwC xifrava en 14.000 milions d’euros l’impacte de Ryanair a l’economia espanyola, un valor que van donar a conèixer amb motiu del vintè aniversari des de la seva arribada a Girona entre 2002 i 2022, afegint que gràcies a ells, el nombre de turistes internacionals havia crescut un 36 per cent en les darreres dues dècades. Quin haurà estat l’impacte a Menorca?