La màxima de qualsevol treballador o treballadora és que sigui expeditiu, que vagi per feina. En general, la missió és resoldre amb eficàcia i rapidesa totes les gestions, i constituir-te com aquell punt de suport constant que requereix l’empresa o l’entitat segons les necessitats de cada moment. De vegades, no depèn només de nosaltres.

L’aturada judicial produïda per l’Estat d’Alarma durant el confinament i l’embús en els jutjats, cada vegada més desbordats per causes provocades abans i durant la crisi sanitària, són dificultats afegides a una situació endèmica en moltes jurisdiccions. L’advocacia espanyola sol assenyalar el retard dels processos amb dates que fan valer la frase de «la justícia tardana no és justícia», i cada vegada són més els col·legis que denuncien la precària situació que es viu a Espanya. Per açò, agrada que la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Maó hagi decretat la llibertat provisional baix fiança de 10.000 € pel jove britànic detingut per un fals avís de bomba a l’avió de Londres a Menorca, ocorregut el passat diumenge. La jutgessa li ha retirat el passaport, prohibit sortir d’Espanya i li ha imposat haver de personar-se periòdicament a l’espera de judici, que podria fer-se aquí, o bé al Regne Unit. Vull dir que l’actuació dins d’un termini de temps concret ha estat molt eficient. A partir d’ara podrà succeir el que sigui, però en aquest cas, ja ha fet lliçó. Qualsevol s’atreveix a bromejar!