1- Con retraso y asombro he sabido que la autoridad competente ha prohibido a un trabajador del bar de llegadas de nuestro aeropuerto de Menorca que entone y cante ópera ‘detrás de la barra del único bar que encontramos abierto’ (Sabina). Personalmente lo considero un abuso de autoridad inaceptable. Y una falta de sensibilidad. Oír cantos de ópera se había convertido en una seña de identidad de esa parte del aeropuerto. Ahí es nada, llegar a Mahón, ciudad operística de sí, y encontrarte de repente con esa bienvenida. Ninguna promoción mejor. Las arias resonaban espléndidas, vivas y cercanas en medio de la lúgubre y aburrida terminal que en nada se diferenciaría, si no, de otras miles que hay en el mundo a no ser por ese detalle de animación y coqueteo cultural. Creo, contraria y firmemente, que este trabajador debería estar subvencionado y ser nombrado ‘Hijo predilecto del Aeropuerto’.

¿Hasta dónde se llegará en la destrucción de nuestras características propias, las auténticas, no las impuestas e importadas? Si hoy reivindicas el uso de nuestras palabras te pueden llamar pordiosero cultural, además estarás mal visto si te apartas del rebaño subvencionado y escribes con nuestras particularidades menorquinas. Incluso los dictadores escolares vetan ya nuestros acentos (¡toma de tu propia medicina!) para que ahora nos prohíban las arias del aeropuerto. Protesto enérgicamente.

2- El otro día me crucé delante del Cristine Bedfod con Concha Juanola, la ‘kefa’ del grupo ‘Ara Maó’ en el ayuntamiento de Mahón. Nos saludamos cortesmente, como siempre. Es una mujer que no me cae mal desde los tiempos en que iba a pedirle el Teatro Principal para los actos de aquella ICM -Iniciativa Cívica Mahonesa, aunque ello no implique que comparta ninguna de sus premisas políticas e ideológicas, que considero erróneas y utópicas. Incluso negativas. Pero eso no quita para que piense que es una buena política para sus fines y mucho más lista que otros. Cuando fue alcaldesa no se metió en el berenjenal del cambio de topónimo de la ciudad.

3- También el actual alcalde de Mahón es un chico que me cae bien a pesar de los muchos errores que creo ha cometido: cambios de circulación confusos, dirección unilateral en parte del Puerto, cierre de accesos al centro, cabezudos ‘Big Brothers’ solo para recaudar (30 kms. hora es un absurdo), y sobre todo por la eliminación de la personalidad nominal de Mahón. Difícilmente repetirá. Por cierto, también me lo encontré el domingo 3 por la tarde en BiniPreu. Siempre amable y educado. Nos saludamos cordialmente. A mí me gusta la música menorquina tanto como a él. A ver si un día coincidimos. ‘Podríem sonar quatre cançonetes com aquella que diu ‘Ciudad de Mahón, tú tienes mi amor’…

4- ¿Por qué se ha tardado dos meses en reaccionar y exponer el problema del transporte de mercancías en el aeropuerto de Menorca ante quien debería de haber gestionado la solución desde el principio? Una llamada de Armengol al presidente de AENA lo hubiese solucionado en dos horas.

5- Pero ¿qué puñetas tiene que decir la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el maltrato a los caballos de Menorca? ¿No hay suficientes entendidos en caballos en Menorca para que el informe se emita desde aquí? La obsesión del conseller de Menos x Menorca con lo catalán es realmente enfermiza.

6- Si solo fuéramos gays o seres de la Lgtbiq+hijklmnñopqrstuvwxyz… se acabaría el género humano.

7- Boris se ha ido pero Sánchez se queda. Un drama para España. «La lista de las razones para descalificar a Sánchez es larga y escalofriante. El incumplimiento flagrante de sus promesas en cuanto a las alianzas aceptables, su formación de un Gobierno desmesurado y apoyado por los enemigos declarados de España, sus indultos a los golpistas del ‘ho tornarem a fer’,… su irresponsable política presupuestaria que dispara el endeudamiento, el nombramiento de una Fiscal general que avergüenza a sus compañeros de cuerpo, su extraño cambio sobre el Sahara (¿chantaje?), su asalto a grandes empresas cotizadas, su inoperancia para desenmascarar la trama Pegasus, su tolerancia con los notorios incumplimientos de las sentencias de los tribunales en materia lingüística en Cataluña, su ley de educación que condena a nuestros jóvenes a la ignorancia y al fracaso, sus leyes de género contrarias a la naturaleza humana, su ley de Memoria democrática (imposición de Bildu- ETA) que liquida el legado de la Transición y fractura a la sociedad española, etc. etc. etc. y así hasta el infinito en actuaciones a cual más dañina o más sectaria».(Vox Populi) Bon ball tenim amb aquest.

Han sido los propios conservadores británicos quienes han echado a Boris. ¿A qué espera el PSOE?

8- Una amable y simpática señora de Sant Climent me dice ser la mayor del pueblo con sus 92 años, y me confiesa que se levanta cada día a ‘trenc d’auba’ y camina con una amiga hasta Algendar y vuelta. Se conserva como una rosa. Y siempre viste muy elegante. Gracias por leerme.

9- Saludo al notario Lanzarote que ejerció en Mahón durante años. Fiel a su casa de Binisafúa, recordamos a amigos comunes como Miguel Capella. Gracias también por leerme.