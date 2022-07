El preu de la benzina és un tema que ens porta de cap a tots. Qui hauria d’aportar dades sobre la regulació sectorial és la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) però aquestes dades no estan actualitzades i les que es manegen provenen de la Asociación española de Operadores de productos Petrolíferos (AOP). Segons aquesta patronal, el mes de gener, el que es pagava d’impostos per litre de benzina era el 49 per cent, el 35 per cent eren costos al major i el 16 per cent eren els marges i costos de distribució.

La CNMC explica l’elevat cost de la benzina per l’increment dels marges dels distribuidors. De fet, optar per una o altra estació de servei representa una diferència molt important en el cost final. Segons dades del Geoportal del Ministerio para la transformación energética, la diferència de preu entre l’estació de servei més cara de la península (a Baúl, Granada) i la més barata (San Isidro, València) és de 70 cèntims (1,85 vs 1,15 per litre). Menorca (un altre món…) té preus, a les estacions de Cepsa, que oscil·len entre 2,07 i el 2,199 euros el litre de benzina.

Si ens fixem en el preu que fa pagar la mateixa empresa a la benzinera del port de Fornells, l’únic surtidor que hi ha a tota la costa nord, el preu és de 2,65 euros el litre de benzina. I en el cas d’embarcacions de lleure no s’aplica el descompte nacional dels 0,20 cèntims per litre! I no és que em sembli malament, no és de primera necessitat navegar. L’escandalós és l’increment de 0,58 cèntims al surtidor de Fornells (i dins la mateixa empresa) amb els preus del carburant que actualment es manegen. I no sembla que hi hagi manera d’impedir-ho! Bé, sí, l’ètica, clar… Ai, el capital!