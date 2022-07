Segons publicava divendres el MENORCA «Es Diari», un fillet menorquí estudiant a Barcelona ha estat víctima d’una lamentable discriminació lingüística per rallar menorquí. Es seu avi, Francesc Sintes, ha publicat a Twitter: «Al meu net, fill de menorquina i net de menorquines li han posat a la qualificació del curs que s’ha de llevar la mica d’accent menorquí que conserva. Ni de noves, senyora. No ho farem. El menorquí és tant o més català que el barceloní i no tan pijo».

Vagi per davant sa meua màxima condemna i repulsa per aquesta agressió lingüística antimenorquina que constitueix un cas innegable de balearofòbia a sa capital catalana. Com diu s’avi de s’estudiant, es menorquí és tant o més correcte que es català de Barcelona, o que es valencià, s’alguerès, s’occità o es rossellonès, afegesc jo. Totes són varietats de sa mateixa família lingüística occitanoromànica, i totes mereixen, almanco, es mateix respecte i consideració.

Per altra banda, com a professor de Secundària me deman, ¿des de quan s’accent ha estat un factor per avaluar sa nota d’un estudiant? Possiblement estiguem no només davant una discriminació lingüística i un cas de balearofòbia greu, sinó també davant una vulneració des paràmetres legals i curriculars d’una mestra d’escola per avaluar sa feina feta per un estudiant.

Es Consell i sa Conselleria d’Educació des Govern balear haurien d’haver contactat divendres dematí mateix amb es Departament d’Educació de sa Generalitat de Catalunya per demanar explicacions i que aquesta actitud de despreci cap a sa llengua des menorquins no se torni a repetir. Però sa presidenta des Consell, Susana Mora, ni está ni se la espera.

Si sa discriminació hagués estat perquè sa professora exigís a s’estudiant que parlàs en castellà, segur que Més per Menorca i es Consell insular ja haurien tret un comunicat o una declaració institucional si fes falta. Però com que ha estat una agressió per rallar menorquí, sembla que no té cap importància pes Consell insular presidit per Susana Mora.

¿On és es conseller d’Educació Miquel Àngel Maria que s’autodenomina ‘menorquinista’ ara que ha de defensar un estudiant menorquí discriminat per rallar menorquí a Barcelona?

Es ‘menorquinisme’ s’ha de demostrar amb fets, no amb paraules. Comencem per exigir es respecte que es nostro menorquí es mereix, dins i fora de sa nostra illa. Una vegada més, es posa de manifest es menorquinisme postís des de la ceba que tanta renou fan contra Espanya i es castellà, i que tant callen quan mos la fan des de Barcelona. Idò!