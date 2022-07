Viatjar sempre et dona l’oportunitat d’aprendre i veure les coses amb una altra perspectiva, conèixer altres realitats i és que com diu un bon amic, la realitat és una carretera cada vegada més ampla per on passem tots, on alguns es pensen que encara transiten per fora. De vacances pel sud d’Anglaterra amb la família he pogut comprovar que a la majoria de grans botigues i supermercats, han prescindit de les persones a caixa i opten per un sistema d’autogestió a través de diferents màquines on has d’anar escanejant les etiquetes dels productes que vols adquirir per acabar pagant amb la targeta. Quan ho has hagut de fer tres vegades, no té massa secret i fins i tot comences a pensar que has guanyat temps i has après una cosa nova.

Hi ha encara alguna persona atenent però molt residualment i si en algun moment quedes encallat en el procés, pots demanar assistència perquè et vinguin a completar el procés. La tecnologia si no va acompanyada d’ètica i una mica d’humanisme no té cap mena de futur i davant la novetat, sempre s’agraeix trobar una persona que t’orienta però el que està clar és que totes aquelles professions on no hi hagi una aportació real de valor, acabaran desapareixent tard o d’hora i seran substituïdes per màquines. A Menorca només ho he vist implantat a una multinacional com Decathlon però m’imagino que en pocs anys arribarà a altres establiments. És més interessant tenir algú que et pugui resoldre dubtes o recomanar productes mentre ens mirem el que hi ha al lineal que no fer una cua per pagar.