Que el fons marí s’ha de preservar ni ho poso en dubte ni ho discutesc. Hi estic perfectament d’acord i és missió de tots i totes conservar el valor ambiental, terrestre, aeri i marí, que caracteritza la nostra illa i pel qual hem esdevingut destí cobejat per tanta gent d’arreu. Haurem de fer possible l’allau de visitants que ens arriben per aquest motiu amb la preservació del motiu original. O morir d’èxit… Valgui per endavant la premissa, doncs.

Però també és cert que aquesta preservació del medi natural s’haurà de compatibilitzar amb l’activitat humana i econòmica (com sempre s’ha fet, per altra banda). O mirar de crear una altra indústria a ca nostra que no ens faci dependre tant de la turística (amb el vist-i-plau d’Europa, clar…). La cosa és que en aquest intent de recerca d’equilibri entre el medi i l’activitat humana (a la majoria de zones del port no pots calar una àncora) a Fornells s’han col·locat una desena (comptades) de boies-bany per quan les barques que tenen seu al port (i que paguen els seus amarraments i tot el que cal) van a s’altra banda a fer un bany, com han fet sempre els residents al poble amb barqueta, que són la majoria. Però (oh, sorpresa!), ara anar a fer un bany a s’altra banda no va inclòs en el preu sinó que s’ha de pagar a part. Això els que tenguin la sort d’aconseguir «reservar» alguna de les 10 boies-bany existents… Així, si tens una barca petita que no acostuma a sortir fora port, a 4 euros el bany diari (només una estona al dia!) durant un mes, el cost de banyar-se a s’altra banda de Fornells és de 120 euros. Si passes tot l’estiu al poble del nord la cosa s’enfila. Article de luxe, vaja! Hi ha serveis públics que haurien de ser això, «serveis», no pas un objecte recaptatori que tot el que aconsegueix és el rebot del personal i l’efecte contrari al desitjat, a saber, la creació de consciència col·lectiva favorable a la preservació del mitjà marí que ens envolta.