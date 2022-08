M’encanta la pel·lícula «Grease», l’he vista moltes vegades i sempre m’entretén, que és el que importa. Ja poden rabiar els puristes intransigents de «Ciudadano Kane», «El Padrino» i Kurosawa, que jo m’ho pas pipa amb les aventures i balls de Danny Zuko i Sandy, interpretada per la recentment desapareguda Olivia Newton-John.

Una de les coses que se destaca de Newton-John és que va interpretar l’adolescent Sandy quan ja tenia 29 anys. És habitual al món audiovisual que adults amb l’edat d’un professor amb algun trienni interpretin alumnes d’institut. A «Grease» mateix la desinhibida Rizzo era una actriu de 33 anys i, entre els protagonistes, John Travolta, l’actor amb més flow que s’ha vist mai, era el més jove amb 24.

No és exclusiu de la ficció. Els majors que es comporten com a fiets immadurs són legió al món real. Aquest estiu comprovam a l’Illa com turistes amb carnet de conduir, fills i canes són protagonistes d’actes incívics intolerables, insults i agressions, sobretot cap a professionals que es dediquen, per exemple, a controlar l’accés a platges, conduir un taxi o bus, servir taules o regentar una botiga. És a dir, adults per edat cronològica es comporten, amb la barra lliure colonialista que s’atorguen pel fet d’estar de vacances, com a adolescents que abusen del més feble de la classe al passadís de l’institut.

L’estiu seria més suportable, especialment per a qui treballa de cara al públic, si Menorca fos un destí only adults, però sempre que no donem per fet que és adult tot aquell que ha superat l’arbitrari criteri dels 18 anys d’edat, com fan els odiosos hotels que no deixen entrar infants per no alterar la pau de ses majestats els clients amb dret a vot. Seria ideal una Menorca only adults reservada en exclusiva als turistes que se sàpiguen comportar de veritat com un adult, més la seva descendència. Clar que el primer gran problema per vetar cafres seria tenir un sistema per acreditar que ho són, tot i que a la majoria se’ls veu d’enfora.